موعد أذان العشاء.. مواقيت الصلاة في محافظات مصر

موعد أذان العشاء اليوم.. يُعتبر أذان العشاء من الأذان الأخير في اليوم، ويحدد وقت صلاة العشاء الذي يُؤدى بعد غروب الشمس ومرور فترة من الظلام، ويختلف موعده بحسب الموقع الجغرافي والموسم.

وفي مصر، يتابع المسلمون أوقات الصلاة بدقة، حيث يعتبر أذان العشاء بمثابة بداية لفترة الهدوء الليلي والراحة بعد يوم طويل من العمل.

موعد أذان العشاء اليوم

موعد أذان العشاء اليوم

ولذلك في السطور التالية من "الموجز" تقدم موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد صلاة الفجر 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 47: 2مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:06 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:25 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في طنطا

- موعد صلاة الفجر: 5:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:05 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:43 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:31 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في المنيا

- موعد صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

- موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:51 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

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