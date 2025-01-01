مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي ركيزة أساسية في حياة المسلم، إذ تمثل العبادة الأسمى التي تحقق الراحة النفسية والسلام الروحي، فهي ليست مجرد أداة للتقرب إلى الله فحسب، بل هي مصدر رئيسي للسعادة والصحة النفسية، كما أن لها آثاراً إيجابية على الجسد والعقل، قال الله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"سورة الذاريات 56، وهذا يدل على أن الهدف الأساسي من خلق الإنسان هو العبادة الخالصة لله تعالى، ويعد الالتزام بالصلاة من أبرز طرق تحقيق هذا الهدف.

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 47: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:06 م

وقت صلاة العشاء 6:28 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 50: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:11 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة



فوائد الصلاة

ومن خلال الصلاة، يشعر المؤمن بارتباط دائم بربه، ويجد في كل لحظة فرصة لتجديد العهد والوفاء بهذه العبادة العظيمة، كما تساهم الصلاة في تهذيب النفس، وتقويم المزاج، مما يجعل المؤمن في حالة من الهدوء والسكينة، وقد جاء في القرآن الكريم:"إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ"سورة العنكبوت الآية 45، مما يظهر دورها الفعّال في تحصين الفرد من الوقوع في المعاصي والآثام.

وبجانب الأبعاد الروحية، تحقق الصلاة فوائد صحية واجتماعية عظيمة، فهي تعمل على تعزيز صحة الجسم من خلال الطهارة والوضوء، وتساهم في الحفاظ على النشاط والحيوية، بالإضافة أن الصلاة في جماعة تجمع المسلمين وتوحد قلوبهم، وهذا يعزز من روابطهم الاجتماعية ويقوي من تلاحم المجتمع.

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