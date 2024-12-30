مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، وقد أولاها الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة وجعلها صلة بين العبد وربه، قال الله تعالى في كتابه العزيز:﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، وهي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 46: 2م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:27م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:02ص

وقت صلاة العصر 2:48م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14ص

وقت صلاة الظهر 11:53ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03ص

وقت صلاة الظهر 11:45ص

وقت صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 50: 2م

وقت صلاة المغرب 5:11 م

وقت صلاة العشاء 6:28م

مواقيت الصلاة

فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت خمسين صلاة في البداية، ثم خُفّفت إلى خمس صلوات، ولكن أجرها يبقى خمسين كما جاء في الحديث الشريف، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في العديد من المواضع لتأكيد أهميتها، مثل قوله تعالى:﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾سورة العنكبوت الآية 45.

كما أنها ليست مجرد عبادة بدنية، بل هي وسيلة لتطهير الروح وتقوية الإيمان وتحقيق الخشوع والسكينة، وهي فرض على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، إلا في حالات استثنائية كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء.

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