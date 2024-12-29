مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة اليوم ..الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الدين، ولها مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وتعد من أعظم وسائل القرب بين العبد وربه، وهي عبادة فرضت على كل مسلم بالغ عاقل، تُؤدى خمس مرات في اليوم والليلة، بدءًا من الفجر حتى العشاء، وهي فرض لا يجوز التفريط فيه.

ويرصد موقع الموجز مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في عدد من المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 45: 2م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:27م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:02ص

وقت صلاة العصر 2:48م

وقت صلاة المغرب 5:06 م

وقت صلاة العشاء 6:30 م



مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14ص

وقت صلاة الظهر 11:53ص

وقت صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02ص

وقت صلاة الظهر 11:45ص

وقت صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواعيد الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 49: 2م

وقت صلاة المغرب 5:10 م

وقت صلاة العشاء 6:28م

مواعيد الصلاة

متى فرضت الصلاة؟

وقد فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة المعراج، وأصبحت إحدى الفرائض الأساسية التي يقوم بها المسلم في حياته اليومية، وفي الحديث عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، وهذا يدل على أهمية الصلاة البالغة في حساب العبد يوم القيامة، وفي القرآن الكريم، ذكرها الله تعالى في عدة مواضع، مثل قوله سبحانه: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، وهذا يعكس مكانتها السامية في الإسلام.

وقد جاءت الصلاة في القرآن الكريم مقرونة بالإيمان والعمل الصالح، قال تعالى:﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ سورة البقرة الآية 3، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة الآية 238.

والصلاة ليست عبادة فردية فقط، بل هي صلة مباشرة بين العبد وربه، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان ذكرًا أم أنثى، مع استثناء المرأة في فترات الحيض والنفاس، بالإضافة أن ترك الصلاة يعتبر من أعظم الذنوب التي يُحذّر منها الإسلام، وقد اختلف العلماء في عقوبتها، فبينما يرى البعض وجوب استتابة تارك الصلاة وحبسه حتى يتوب، يرى آخرون أن من يصر على تركها يُقتل حدًا، لكن ليس كفرًا.

وأخيراً الصلاة ليست خيارًا بل فرض لا يقبل الأعذار، فهي عنوان الإيمان وأساس النجاة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ سورة التوبة الآية 11.

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