مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تعد من أسمى عبادات الإسلام وأعظمها مكانة، فهي ثاني أركان الدين بعد الشهادتين، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهميتها، وقد ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"،والصلاة لا تقتصر على كونها واجباً فحسب، بل هي صلة مباشرة بين العبد وربه، تمثل وسيلة للتواصل الروحي والمناجاة.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 47: 2م

وقت صلاة المغرب 5:06 م

وقت صلاة العشاء 6:28م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:03ص

وقت صلاة العصر 2:49م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:31 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:14ص

وقت صلاة الظهر 11:53ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م





مواقيت الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 5:03ص

وقت صلاة الظهر 11:46ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 50: 2م

وقت صلاة المغرب 5:11 م

وقت صلاة العشاء 6:29م

مواقيت الصلاة

في الإسلام، فرضت على كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان رجلاً أو امرأة، وتؤدى خمس مرات يومياً، واعتبرت الصلاة أول عبادة فرضها الله وهي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43، وهو ما يعكس مكانتها وأهميتها في حياة المسلم. كما أنها تعد رمزاً للخشوع والتقوى، وهو ما يتجلى في قوله تعالى:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون الآية 1-2.

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