موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 وباقي مواقيت الصلاة

مع دخول اليوم الأخير من عام 2024، يبحث المسلمون في مصر عن مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان الفجر، استعدادًا لأداء الفريضة في وقتها، ويأتي ذلك ضمن اهتمام المسلمين بالحرص على أداء الصلوات الخمس يوميًا، في هذا التقرير، يقدم لكم الموجز تفاصيل مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مع تحديد موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات.

موعد أذان الفجر في القاهرة

بحسب هيئة المساحة المصرية، يُرفع أذان الفجر في القاهرة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 5:18 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي. يُنصح المصلون بالاستعداد قبل هذا الموعد للتوجه إلى المساجد أو أداء الصلاة في منازلهم.

باقي مواقيت الصلاة في القاهرة

إلى جانب موعد أذان الفجر، تأتي مواقيت الصلاة الأخرى في القاهرة كالتالي:

الظهر: 12:03 ظهرًا

العصر: 3:01 عصرًا

المغرب: 5:21 مساءً

العشاء: 6:42 مساءً



مواقيت الصلاة في المحافظات المصرية

قد تختلف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى نظرًا للفروق الزمنية البسيطة.

في الإسكندرية، يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:23 صباحًا.

في أسوان، يُرفع الأذان في تمام الساعة 5:09 صباحًا.

في الغردقة، يُرفع الأذان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.



أهمية معرفة مواقيت الصلاة

معرفة مواقيت الصلاة تساعد المسلمين على أداء الفريضة في أوقاتها المحددة، وهو أمر مهم للحفاظ على العلاقة الروحية مع الله، كما أنها جزء من الحياة اليومية التي ينظم بها المسلمون وقتهم وأعمالهم.

كيفية متابعة مواقيت الصلاة

يمكن للمسلمين متابعة مواقيت الصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية المتخصصة، المواقع الرسمية للهيئات الدينية، أو عبر التقويمات الورقية التي توزعها المساجد.

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