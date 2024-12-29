موعد أذان العصر اليوم الأحد 29-12- 2024 في المحافظات

موعد أذان العصر.. يختلف موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 فى مصر حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة، ويمثل أذان العصر لحظة هامة فى اليوم بالنسبة للمسلمين، حيث يتزامن مع الانتقال من فترة الظهيرة إلى المساء.

ويعتبر وقت صلاة العصر من الأوقات التي يرتبط بها أداء الصلاة بشكل يومي في المساجد والمنازل، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية موعد أذان العصر اليوم الأأحد 29 ديسمبر 2024 فى القاهرة والمحافظات.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر فى محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:45 م

موعد أذان العصر في الإسكندرية: 2:48 م

موعد أذان العصر في طنطا: 2:45 م

موعد أذان العصر في المنصورة: 2:43 م

موعد أذان العصر في الزقازيق: 2:43 م

موعد أذان العصر فى محافظة أسيوط

موعد أذان العصر في أسيوط: 2:52 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:51 م

موعد أذان العصر في بني سويف: 2:48 م

موعد أذان العصر في المنيا: 2:51 م

موعد أذان العصر في قنا: 2:47 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر فى محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:51 م

موعد أذان العصر في مطروح: 2:58 م

موعد أذان العصر في الغردقة: 2:41 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:40 م

موعد أذان العصر في دمياط: 2:40 م

موعد أذان العصر في السلوم: 3:06 م

موعد أذان العصر فى محافظة فى شرم الشيخ

موعد أذان العصر في شرم الشيخ: 2:38 م

موعد أذان العصر في الفيوم: 2:49 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر: 2:47 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:44 م

موعد أذان العصر في الحامول: 2:43 م

موعد أذان العصر في بلطيم: 2:43 م

موعد أذان العصر في طابا: 2:34 م

موعد أذان العصر في رأس سدر: 2:41 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر فى محافظة السويس

موعد أذان العصر في المحلة الكبرى: 2:45 م

موعد أذان العصر في الحمام: 2:51 م

موعد أذان العصر في نجع حمادى: 2:49 م

موعد أذان العصر في بورسعيد: 2:38 م

موعد أذان العصر في السويس: 2:40 م

موعد أذان العصر فى محافظة العريش

موعد أذان العصر في العريش: 2:33 م

موعد أذان العصر في دمنهور: 2:46 م

موعد أذان العصر في إدفو: 2:49 م

موعد أذان العصر في إسنا: 2:49 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر فى محافظة الأقصر

موعد أذان العصر في الأقصر: 2:48 م

موعد أذان العصر في القاهرة الجديدة: 2:44 م

موعد أذان العصر في توشكى: 2:58 م

موعد أذان العصر في الدلنجات: 2:46 م

موعد أذان العصر في كاترين: 2:40 م

موعد أذان العصر في السادات: 2:47 م

موعد أذان العصر في مدينة 15 مايو: 2:45 م

موعد أذان العصر في الصالحية الجديدة: 2:41 م

موعد أذان العصر في العاشر من رمضان: 2:43 م

موعد أذان العصر فى محافظة بورسعيد

موعد أذان العصر في بورسعيد الجديدة سلام: 2:37 م

موعد أذان العصر في بئر العبد الجديدة: 2:36 م

موعد أذان العصر في توشكى الجديدة: 2:57 م

موعد أذان العصر في حدائق العاصمة: 2:42 م

موعد أذان العصر في رشيد الجديدة: 2:46 م

موعد أذان العصر في رفح الجديدة: 2:31 م

موعد أذان العصر

حكم الصلاة

الصّلاة هي من أهمّ الأعمال التي يقوم بها المسلم، وهي عمود الإسلام وركنه الأساسي، فرضها الله تعالى على كلّ مسلم ومسلمة بلغوا سنّ التّكليف الشرعي، ويشمل ذلك الرجل العاقل أو ما يقوم مقامه، والمرأة العاقلة أو ما يقوم مقامها بعد الحيض. وقد ورد في القرآن الكريم والسّنة النبويّة ما يؤكد فرضيّتها، حيث قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، أي مكتوبة ومفروضة، كما أقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة عندما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بتبليغ أهل اليمن بذلك، حيث قال: «فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ».

وقد اتفق الفقهاء على أن من أنكر فرضية الصلاة أو جحدها فقد وقع في الكفر، ويُعتبر مرتدًا عن الدين ما لم يتراجع عن إنكاره ويعلن توبته، ولكن إذا كان الشخص قد دخل حديثًا في الإسلام ولم يكن يعلم بأركان الإسلام وفرض الصلاة، فإنّه يُعامل معاملة خاصة حتى يتعلم ويفهم واجباته.

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