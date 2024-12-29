موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر في المحافظات

موعد صلاة الفجر.. يعد من أهم الأوقات التي يهتم بها المسلمون حول العالم، حيث إنها تمثل بداية اليوم في العبادة والتقرب إلى الله، و يُطلق على صلاة الفجر اسم "الصلاة الأولى" من بين الصلوات الخمس اليومية في الإسلام، وتُؤدى في وقت محدد يبدأ عند بداية الفجر الصادق، أي عندما يظهر الضوء الأول في السماء، ويستمر وقتها حتى طلوع الشمس، ويجب على المسلم الانتباه لموعد الفجر بدقة لأداء الصلاة في وقتها، حيث يُعتبر تأخير الصلاة عن وقتها المحدد من الذنوب.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في

التقرير التالي موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 فى القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:24 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:20 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الزقازيق



موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:11 ص

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موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 5:06 ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 5:03 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:35 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 5:04 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:44 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:45 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 5:12 ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر: 5:19 ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:21 ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 5:20 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 5:20 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 5:11 ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 5:08 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 5:22 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 5:04 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 5:06 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر في الأقصر: 5:05 ص

موعد أذان الفجر في القاهرة الجديدة: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في توشكى: 5:09 ص

موعد أذان الفجر في الدلنجات: 5:21 ص

موعد أذان الفجر في كاترين: 5:05 ص

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