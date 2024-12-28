موعد أذان الفجر وباقي الصلوات اليوم في القاهرة والمحافظات.. تقبل الله

موعد آذان الفجر-الصلاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وقد جاءت أوامرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة، مقرونة بأداء الزكاة، مما يبرز مكانتها العظيمة، ويقول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، ويشير الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أهمية الإخلاص في أداء الصلاة بالظاهر والباطن وتحقيق التوازن بين العبادة القلبية والبدنية.

كما يدعونا القرآن إلى أمر الأهل بالصلاة والصبر عليها، حيث قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}. والصلاة تُنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا يُشدد على أدائها بطريقة صحيحة تعكس أثرها الإيجابي على النفس.

شروط الصلاة وأحكامها



جاء في القرآن الكريم أيضًا توجيهات تخص شروط الصلاة، منها النهي عن قربانها أثناء السكر: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}. كما أكد أهمية الذكر بعد الصلاة في أوقات الخوف والأمان: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}.

وتبين الموجز فيما يلي موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الكبرى

الآذان

مواعيد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات



وفقًا للتوقيت المحلي وبيانات الهيئة العامة للمساحة، نعرض مواعيد أذان الفجر وباقي الصلوات ليوم السبت 28 ديسمبر 2024، مع زيادة دقيقة عن مواعيد اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:17

الظهر: 11:57

العصر: 2:45

المغرب: 5:04

العشاء: 6:27



مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:24

الظهر: 12:02

العصر: 2:48

المغرب: 5:06

العشاء: 6:30



مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

الفجر: 5:03

الظهر: 11:50

العصر: 2:50

المغرب: 5:10

العشاء: 6:29



مواقيت الصلاة بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:14

الظهر: 11:53

العصر: 2:40

المغرب: 4:58

العشاء: 6:22



أهمية الأذان وإقامة الشعائر الإسلامية

الأذان فرض كفاية على الرجال، وله دور كبير في حث الناس على أداء الصلاة وعمارة المساجد، وهو يعكس الهوية الإسلامية ويبرز معاني الإيمان والتوحيد.

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