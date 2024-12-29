امساكية شهر رمضان 2025 وموعد الافطار والسحور.. اعرف هتصوم كام ساعة

امساكية شهر رمضان 2025.. كشفت الحسابات الفلكية التي أعدَّها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية امساكية شهر رمضان 2025 وموعد الافطار والسحور، وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، امساكية شهر رمضان 2025 وموعد الافطار والسحور.

موعد بداية شهر رمضان 2025

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدَّها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان لعام 1446هـ، الموافق 1 مارس 2025م، سيكون يوم السبت.

امساكية شهر رمضان 2025

امساكية شهر رمضان 2025

يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2025 يوم السبت 1 مارس، ويستمر المسلمون في صيام هذا الشهر المبارك الذي يعد من أركان الإسلام. ويُتوقع أن تكون أول يوم من رمضان مميزًا، حيث تكون مدة ساعات الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و20 دقيقة.

وفيما يلي مواعيد الصلاة لهذا اليوم:

السحور: 2:34 صباحًا

الإمساك: 4:34 صباحًا

الفجر: 4:54 صباحًا

الشروق: 6:21 صباحًا

الظهر: 12:07 ظهرًا

العصر: 3:25 عصرًا

المغرب: 5:54 مساءً

العشاء: 7:11 مساءً

يبدأ المسلمون يومهم بالسحور في الساعة 2:34 صباحًا، ثم يبدأ وقت الإمساك عند الساعة 4:34 صباحًا استعدادًا لصلاة الفجر التي ستقام في تمام الساعة 4:54 صباحًا. سيتابع المسلمون صيامهم حتى مغرب الشمس في الساعة 5:54 مساءً، مع تحديد موعد صلاة العشاء في الساعة 7:11 مساءً.

امساكية شهر رمضان 2025

الأسبوع الأول من رمضان: زيادة تدريجية في مدة الصيام

خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، يلاحظ زيادة تدريجية في ساعات الصيام. وفيما يلي تفاصيل مواعيد الصلاة وساعات الصيام في الأيام الأولى من رمضان:

الأحد 2 مارس (2 رمضان):

مدة الصيام: 13 ساعة و21 دقيقة

السحور: 2:33 صباحًا

الفجر: 4:53 صباحًا

المغرب: 5:55 مساءً

الخميس 6 مارس (6 رمضان):

مدة الصيام: 13 ساعة و29 دقيقة

السحور: 2:29 صباحًا

الفجر: 4:49 صباحًا

المغرب: 5:57 مساءً

السبت 8 مارس (8 رمضان):

مدة الصيام: 13 ساعة و32 دقيقة

السحور: 2:27 صباحًا

الفجر: 4:47 صباحًا

المغرب: 5:59 مساءً

امساكية شهر رمضان 2025

منتصف رمضان: زيادة ملحوظة في ساعات الصيام

مع دخول منتصف شهر رمضان، تزداد ساعات الصيام بشكل ملحوظ، لتصل إلى حوالي 13 ساعة و45 دقيقة في بعض الأيام. وفيما يلي مواعيد الصلاة وساعات الصيام خلال هذه الفترة:

الأحد 16 مارس (16 رمضان):

مدة الصيام: 13 ساعة و47 دقيقة

السحور: 2:17 صباحًا

الفجر: 4:37 صباحًا

المغرب: 6:04 مساءً

الأربعاء 19 مارس (19 رمضان):

مدة الصيام: 13 ساعة و53 دقيقة

السحور: 2:13 صباحًا

الفجر: 4:33 صباحًا

المغرب: 6:06 مساءً

امساكية شهر رمضان 2025

نهاية رمضان: أطول ساعات الصيام

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تصل ساعات الصيام إلى أطول مدة لها، حيث تقدر بحوالي 14 ساعة و12 دقيقة. وفيما يلي مواعيد الصلاة خلال هذه الأيام:

الأربعاء 26 مارس (26 رمضان):

مدة الصيام: 14 ساعة و6 دقائق

السحور: 2:04 صباحًا

الفجر: 4:24 صباحًا

المغرب: 6:10 مساءً

السبت 29 مارس (29 رمضان):

مدة الصيام: 14 ساعة و12 دقيقة

السحور: 2:00 صباحًا

الفجر: 4:20 صباحًا

المغرب: 6:12 مساءً

امساكية شهر رمضان 2025

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