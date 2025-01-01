أدعية شهر رجب 2025.. رددها كل صلاة فهي مستجابة

أدعية شهر رجب 2025.. تزامن حلول العام الجديد 2025، مع استقبال المسلمون أحد الأشهر الحرم التي خصّها الله بمكانة عظيمة وأهمية روحية كبيرة، يُعتبر الدعاء عند دخول الشهر الفضيل من العبادات المستحبة التي تُعبر عن الرجاء في رحمة الله وطلب البركة والتوفيق في هذا الشهر المبارك.

وبناءً على ذلك، وبحلول الشهر الفضيل يرغب العديد من المواطنين التعرف على أدعية شهر رجب 2025، إذ يشتهر بالفضائل العظيمة، ولهذا يُقبل المسلمون فيه على الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، باعتباره فرصة للتوبة وتحصيل الأجر والثواب.

أدعية شهر رجب 2025

وتحمل أدعية شهر رجب 2025 معاني الإخلاص والرجاء في مغفرة الله ورحمته، وتشمل الدعاء للرزق، والصحة، والبركة في الحياة، كما يُستحب للمسلمين أن يدعوا بالأدعية المأثورة التي تحمل طلب العفو والتوبة، مثل قول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان".

ونعلم جيدًا أنه من الأشهر الحرم التي تتميز بمكانة خاصة في الإسلام، حيث يُعد بابًا للاستعداد الروحي لشهر رمضان الكريم، تُعزز أدعية شهر رجب 2025 الإحساس بالطمأنينة والسكينة، حيث يُشجع المسلمون على اغتنام هذا الشهر المبارك في التقرب إلى الله، سواء بالدعاء الفردي أو الجماعي، مما يجعله فرصة للتزود بالطاعات والاستعداد لشهر رمضان بروحانية عالية.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد سبق لها واستطلعت هلال شهر رجب، مساء أمس الثلاثاء 30 جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، 31 ديسمبر 2024 .

أدعية شهر رجب 2025

ولهذا الموجز يرصد لكم عبر النقاط التالية تفاصيل أدعية شهر رجب 2025 وهي كالتالي:

أدعية شهر رجب

اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى.

اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رجب.

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وارزقنا العمل الصالح فيه.

اللهم اجعل شهر رجب بداية للخير، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة.

اللهم إنا نسألك في أول رجب أن تغفر لنا ذنوبنا، وتقبل توبتنا، وترزقنا من فضلك العظيم.

اللهم اجعلنا من أهل الرفعة في هذا الشهر، واجعلنا من الذين يستغفرون ويصلون عليك في هذا الشهر الفضيل.

اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تحسن خاتمتنا وثبتنا على طاعتك.



ومن أفضل أدعية رجب 2025 الآتية:

أفضل أدعية رجب 2025

"اللهم اجعل هذا الشهر بداية للتوبة، والرجوع إليك، واجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم".

"اللهم اجعلنا من الذين دعاؤهم في هذا الشهر مستجاب، ومن الذين يتقبلون توبتهم، ويغفر لهم خطاياهم".

"اللهم اجعلنا من الذين يزدادون قرباً إليك في هذا الشهر الكريم، ووفقنا لعمل صالح يقربنا إلى جنتك".

"اللهم إني أسالك في أول رجب أن تغفر لي ذنوبي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتحقق لي ما أتمناه".

"اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة خير علينا، واغفر لنا فيه ما مضى من ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى".

"اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيباً من رحمتك، ومغفرة لذنوبنا، ورفعاً لدرجاتنا، وتيسيراً لأمورنا".

"اللهم اجعلنا من أهل البرد في هذا الشهر، واغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وتقبل منا الدعاء والصلاة".

"اللهم إني أسالك في هذا الشهر أن ترفع عنا البلاء والهموم، وتجعل هذا الشهر بداية للفرح والراحة".

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