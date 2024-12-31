التاريخ الهجري اليوم.. إليك موعد بداية شهر رجب 1446هـ

التاريخ الهجري اليوم، أثار الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع انتهاء شهر جماد الأخر واستقبال شهر رجب، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء 31-12-2024، هو 29 شهر جمادى الآخرة 1446 هـ، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب صلاة المغرب.

التاريخ الهجري اليوم

يعتبر تحديد بداية الأشهر الهجرية من أبرز الظواهر الفلكية التي تهم العالم الإسلامي، حيث يعتمد المسلمون على رؤية الهلال لتحديد مواعيد العديد من المناسبات الدينية، ويرصد الموجز، في هذا التقرير تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية، مثل فترة بقاء الهلال الجديد في السماء بعد غروب الشمس في مختلف المدن، ومدى تأثير ذلك في تحديد بداية الشهر الهجري.

التاريخ الهجري اليوم

قالت دار الإفتاء المصرية، خلال موقعها الرسمي، إن بداية الشهر العربي في التقويم الهجري تثبت برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم 29 من الشهر السابق، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ الشهر، وحال عدم رؤيته يكمل الشهر السابق ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص شهر رمضان: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» متفق عليه.

كما يتكون التقويم الهجري من 12 شهر قمري، وهما “المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة”.

طريقة استطلاع هلال الشهر الهجري

ولفتت الإفتاء إلى أنّ الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي ينفي ولا يُثبت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه استقلالا في الإثبات؛ حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

التاريخ الهجري اليوم.

موعد بداية شهر رجب

وحول دعاء شهر رجب، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيغة نبوية لترديدها في بداية كل شهر هجري عند رؤية الهلال، ويمكن للمسلم ترديدها مساء الثلاثاء القادم 29 جمادي الآخرة الموافق 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446 هجريًا، وذلك عند ثبوت رؤية هلال الشهر المعظم وغيرها من الشهور الهجرية الأخرى عقب صلاة المغرب من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

التاريخ الهجري اليوم.

دعاء رؤية هلال رجب

كما وردت تلك الصيغة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فعن الصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا رَأى الهلالَ قالَ اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ».

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