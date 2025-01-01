إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2025.. هلال شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان المبارك.. كشف الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه بناءاً على الحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، حيث يظهر هلال شهر رمضان المبارك 1446 هجريا، وذلك مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر مباشرة بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير (يوم الرؤية)، وهذا ما يعرضه الموجز في هذا التقرير.

إمساكية شهر رمضان الكريم

ظهور هلال شهر رمضان المبارك

وسيظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة عقب غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي محافظة القاهرة 37 دقيقة ويظل فى سماء سائر محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيظل لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) وذلك ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر بها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وبذلك تكون غرة شهر رمضان الكريم 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025.

وسوف يرفع أذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 5:54 مساءاً ولكن يتم رفعه فى 29 رمضان وهو يعد آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.

ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم لمدة 14 ساعة وفيما يلي إمساكية شهر رمضان المبارك.

حيث كشف الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1446هـ، حيث يظهر هلال شهر شعبان مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا وذلك بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446 هـ الموافق 2025/1/29 م (يوم الرؤية).

ظهور هلال شهر شعبان المبارك

ويغرب القمر في مدينة مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم وهو (يوم الرؤية)، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ما عدا حلايب التي يغرب فيها القمر وذلك مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر عقب غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدة تتراوح بين (1-10 دقيقة).

ويتم ملاحظة أن القمر يغرب عقب غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال، نواكشط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (2-12 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2025/1/30 م هو المتمم لشهر رجب 1446 هـ، وتكون غرة شهر شعبان المبارك 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/1/31 م.

هلال شهر رجب الكريم

وجدير بالذكر أيضاً أنه قد استطلعت دار الإفتاء المصرية عقب غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك عن طريق اللجان الشرعية التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه قد تحقق من نتائج تلك الرؤية الشرعية ثبوت رؤية الهلال الجديد، وعليه أنه يكون أمس الثلاثاء هو آخر أيام شهر جمادى الآخرة، ويكون اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 هو غرة شهر رجب لعام 14446 هجريًا.

موعد غرة شهر رجب

وفي هذا السياق، قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

إمساكية شهر رمضان المبارك

اقرأ أيضاً:

موعد وقفة عرفة 2025.. وعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر

موعد شهر رجب 2025.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه