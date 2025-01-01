فضل الدعاء بشهر رجب المبارك.. ماهي أفضل العبادات في هذا الشهر الكريم؟

يعد الدعاء سلاح المؤمن القوي، فمن أراد أن يحقق الله أمانيه ويزيل كل همه وكربه فعليه أن يزيد من الدعاء واللجوء لله عز وجل، وأن يستغل أوقات استجابة الدعاء ويكثر من الدعاء، وهذا ما سوف يناقشه الموجز في هذا التقرير.

صيام شهر رجب المبارك والدعاء به

عبادة مهمة في شهر رجب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن من العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب المبارك: هى “الدعاء، والمناجاة”، فإحرص على العيش مع ربك وناجه بما تريد وتحب فالدعاء هو العبادة الأفضل.

أفضل أعمال شهر رجب المبارك

يوجد عدد كبير من الطاعات يلزم على المسلم فعلها والإكثار منها في شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، وهي كما يلي:

- الزيادة من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها كي يكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في سائر الشهور.

- واغتنام العبادة في هذه الأشهر، وأهمها الصيام والصلاة.

- وأيضاً ترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم.

- والإكثار من إخراج الصدقات.

فضل شهر رجب

شهر رجب المبارك الذي وقعت فيه حادثةُ الإسراءِ والمعراج٬ كما أمَر الله تعالى بتحويل قبلةِ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة وذلك في مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة كما جاء عن ابنِ عبّاس.

وحث الِرُسول - صلى اللّه عليهِ وسلم- على الصيام فيه باعتباره من الأشهر الحرم، وذلك عندما جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول- عليهِ الصّلاةُ والسّلام- منه أن يصوم شهر رمضان ويومًا من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ حيث قال الرَّجُل زدني٬ ثم قال: صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم.

وشهر رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال عز وجل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث قد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، وذلك بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا.

شهر رجب المبارك

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