هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. مع بداية كل مناسبة دينية أو عيد لغير المسلمين تكثر الأسئلة حول مدى جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وهل فعلا لا يجوز للمسلم تهنئة غير المسلم بعيده.

دار الإفتاء المصرية أجابت على ذلك موضحة حكم تهنئة غير المسلمين بمناسباتهم الدينية وذلك في الفتوى رقم 3644، ويوضح الموجز فتوى الدار في تلك المسألة والتي أجاب عنها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

دار الإفتاء

يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولكن بشرط

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق بأنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم؛ فالإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ وصلة، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا، ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، بل يأمر بهذا كله ما لم يظهر الآخرُ العداء.

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. وتابع علام: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوةَ الحسنةَ في التطبيق؛ فكان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة، ومن هنا فهم علماء الإسلام أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مستحبًّا لكونه من باب الإحسان، بل لكونه سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام؛ فروي شهود بعضهم أعياد غير المسلمين والأكل من الأطعمة المُعَدَّة للأكل فيها، مستحسنين لها بلا أدنى حرج.

لا يقترن بطقوس دينية أو ممارسات تخالف الثوابت

وأكد الدكتور شوقي علام أنه نص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم مع مراعاة أن لا يقترن ذلك بطقوس دينية أو ممارسات تخالف ثوابت الإسلام.

وتابع: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من قبيل الخلق الحسن المأمور به المسلم

قد نص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؛ ما دام هذا من قبيل الخلق الحسن المأمور به شرعًا من غير أن يقترن بنية تعظيم الكفر والرضى به.

وأضاف: فقد سُئل الشيخ عليش في "فتح العلي المالك" عن تهنئة غير المسلمين: هل تعد من قبيل الردة؟ فقال: لا يرتد الرجل بقوله لنصراني: أحياك الله لكل عام؛ حيث لم يقصد به تعظيم الكفر ولا رضي به.

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