حكم صيام التطوع في رجب وشعبان.. دار الإفتاء توضح

وجه إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم صيام التطوع في شهري رجب وشعبان دون غيرهما.

ومن ناحيته، تطرَّق السائل إلى عادة صيام بعض الأيام في هذين الشهرين، لكنه فوجئ برأي الإمام الذي أفتى بعدم جواز ذلك إلا في حالة الصيام التطوعي طوال العام، وردَّت دار الإفتاء على هذا السؤال بتوضيح مفصل يستعرضه الموجز في هذا التقرير.

هل يجوز صيام التطوع في رجب وشعبان؟

أكدت دار الإفتاء أن صيام التطوع في أي وقت من السنة جائز شرعًا، طالما أن الأيام لا تُمنع مثل أيام العيد، وبالتالي لا يشترط أن يكون الصائم قد صام أيام التطوع الأخرى قبل ذلك، أي أنه يجوز صيام الأيام المحددة من شهري رجب وشعبان دون أن يكون قد سبق ذلك صيام تطوعي.

صيام التطوع

مفهوم الصيام وتفسيره

أوضحت دار الإفتاء أن "الصيام" في اللغة يعني الإمساك، وقد ورد في القرآن الكريم قول السيدة مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله.

الصيام ينقسم إلى قسمين رئيسيين

الصيام الفرض: يشمل صوم رمضان، والكفارات، والنذور.

الصيام التطوعي: وهو ما يمكن للمسلم صيامه طواعية دون إجبار، ويثاب عليه ويُعفى من العقاب عند تركه.

أنواع صيام التطوع الموصى بها

حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تشجيع صيام التطوع، ومنها:

صيام ستة أيام من شوال: كما ورد عن أبي أيوب الأنصاري، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ" (رواه الجماعة).

صيام عشرة أيام من ذي الحجة، خاصة صيام يوم عرفة.

صيام أكثر أيام شعبان: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر أيام شعبان، كما روى عن السيدة عائشة.

صيام الأشهر الحرم: مثل شهر رجب، والذي يعتبر من الأشهر المقدسة في الإسلام.

صيام يومي الإثنين والخميس: وهو ما أكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين.

صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وهي الأيام 13، 14، و15 من كل شهر هجري.

صيام يوم وفطر يوم: كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وهو صيام داوود عليه السلام.

بناءً على ما ورد، فإن صيام التطوع في شهري رجب وشعبان ليس محظورًا شرعًا، بل يمكن للمسلم أن يصومهما حتى وإن لم يكن قد اعتاد على صيام أيام تطوع أخرى خلال العام.

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