حكم المسح على الجوارب في الشتاء.. الإفتاء يوضح

حكم المسح على الجوارب في الشتاء.. يتعرض المسلمون لصعوبات في أداء الوضوء بسبب البرد الشديد، لهذا تتيح الشريعة الإسلامية رخصة المسح على الجوارب كبديل للغسل، بشرط التزام شروط معينة. هذا الحكم يأتي لتخفيف الحرج وتسهيل أداء العبادة.

فيما يلي، سيعرض الموجز من خلال هذا التقرير حكم المسح على الجوارب في الشتاء، وشروطه، ومراجعته من القرآن والسنة النبوية.

حكم المسح على الجوارب في الشتاء

حكم المسح على الجورب بسبب البرد الشديد

وعلق الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، حول حكم المسح على الجوارب في الشتاء، مؤكدا أن من أراد أن يمسح على الجورب (الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

حكم المسح على الجوارب في الشتاء

وأجاب "شلبي" على سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لصفحة دار الإفتاء، مضمونة (هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو؟)، أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.

حكم التيمم للصلاة بسبب البرد القارس

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز التيمم لشدة البرد ؟»، أنه إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك بماء دافئ، كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء؛ فإنه يتيمم، مثلما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي ﷺ لما اشتد البرد وخاف...على نفسه تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل به كن يستطيع أن يغتسل فيه، فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به، أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر، لكونه في مكان بارد مكان ظاهر للبرد لا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن فالله جل وعلا يقول: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، ويقول سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]، ويقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وأشار الى أنه إذا كان البرد شديد أى دون الصفر بدرجتين ثلاثة فيجوز التيمم أما إذا ما كانت درجات الحرارة تصل الى 15 و 17 درجة فلا يجوز التيمم.

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