هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة.. دار الإفتاء المصرية توضح

الصلاة.. جاء سؤال لدار الإفتاء المصرية وكان مضمونه كالتالي ما حكم رد السلام بالإشارة حين الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وأيضاً إذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة، وجاءت إجابة هذا السؤال كالآتي، وهذا ما يوضحه الموجز في هذا التقرير.

حكم السلام أثناء الصلاة

حكم رد السلام أثناء الصلاة

اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة لإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة وهذا مااتفق الفقهاء على مشروعية، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، ولكن وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، حيث أن بعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم أيضاً، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم أيضاً.

وفي واقعة تلك السؤال: إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -هو أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة وذلك باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء أيضاً من قال باستحبابه.

حكم الحركة أثناء الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضًا أم نفلًا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف.

وتابعت دار الإفتاء فى ردها على هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟ أن الشافعية حددوا الحركة بثلاث حركات؛ وذلك كاثلاث خطواتٍ عمدًا أو سهوًا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ مثل تحَرّيك المصلي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة؛ كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويُحسَبُ أيضاً رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما حين ذهابها وعودها في مرتان، ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وهكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه.

ولفتت إلى أن محل البطلان بالعمل العديد: إن كان بعضوٍ ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان به؛ كما لو حرك المصلي أصابعه -من دون تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارًا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات كثيرة متوالية، فما هو أمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ حيث لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، وإذا تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو عديد تبطل به، فالمفتي به أنه لا يؤثر، ويشترط أيضاً في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَتبر العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعًا عن الثاني؛ فلا يؤثر ذلك غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدًا.

حكم الحركة أثناء الصلاة

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