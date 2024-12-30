موعد أذان العصر اليوم الاثنين 30-12-2024 في القاهرة والمحافظات.. انتبه لفرق التوقيت

موعد أذان العصر.. مع بداية يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، يترقب المسلمون فى القاهرة والمحافظات موعد أذان العصر لاداء الصلاة فى وقتها المحدد، نظراً لوجود فرق بين التوقيت بين مختلف المناطق.

ويختلف موعد الأذان من محافظة إلى أخري، لذلك من المهم معرفة التوقيت الدقيق لأذان العصر فى منطقتك لضمان أداء الصلاة فى وقتها، فى هذا التقرير ينشر موقع الموجز فيما يلي موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، فى القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:46 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:49 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:48 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:52 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:51 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:52 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:51 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:41 م

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:41 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 3:7 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:45 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:41 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:47 م

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:49 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:40 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:49 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:43 م

موعد أذان العصر

ماذا تقرأ في صلاة العصر؟

بعد قراءة سورة الفاتحة في صلاة العصر ، يفضل للمسلم أن يقرأ من السور التي تليها من “أوساط المفصل”، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العصر من هذه السور التي تبدأ من سورة "النبأ" (عم)، وتنتهي عند سورة "الضحى".

بالنسبة للركعتين الأوليين من صلاة العصر، يمكن قراءة ما يقارب 15 آية في كل ركعة، بينما في الركعتين الأخيرتين يمكن القراءة بما يعادل نصف ذلك. هذا ما ورد في بعض الأحاديث عن الصحابة، مثل حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بما يتناسب مع أوقات الصلاة، إذ كان يخفف القراءة في العصر مقارنة بالصلاة الأخرى.

ومن المستحب للمسلم أن يلتزم بهذه السنة في القراءة في صلاة العصر، ولكن إذا قرأ أي جزء من القرآن تيسر له، فإنه يجزئه وتصح صلاته، و يلاحظ أن المفصل الذي يفضل القراءة منه يتقسم إلى أقسام: طويل (من سورة عم)، وأوسط (حتى سورة الضحى)، وقصير (من سورة الماعون إلى آخر سورة الناس).

موعد أذان العصر

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