موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر في مختلف المحافظات

آذان الفجر.. يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد آذان الفجر، لذا يقدم الموجز موعد آذان الفجر غدا الاثنين 30-12-2024 في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من محافظات الجمهورية ضمن مواقيت الصلاة اليومية.

موعد آذان الفجر الإثنين

تبدأ صلاة الفجر عند النداء بالآذان، وتنتهي بوقت الشروق؛ وتعد صلاة الفجر الصلاة المكتوبة الوحيدة التي لا ينتهي وقتها بالصلاة التي تليها.

وجاءت مواعيد آذان الفجر بالتوقيت المحلي التالي:

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:24 ص

موعد آذان الفجر في القاهرة: 5:18 ص

موعد آذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:19 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:14 ص

موعد آذان الفجر في سوهاج: 5:11 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:17 ص

موعد آذان الفجر في أسوان: 5:3 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 5:3 ص

موعد آذان الفجر في الإسماعيلية: 5:14 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:44 ص

موعد آذان الفجر في كفر الشيخ: 5:20 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:56 ص

موعد آذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:22 ص

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 5:6 ص

موعد آذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 5:6 ص

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:18 ص

آذان الفجر

موعد الشروق الاثنين- مواقيت الصلاة

وقت الشروق في الإسكندرية: 6:58 ص

موعد الشروق في القاهرة: 6:50 ص

موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:51 ص

وقت الشروق في أسيوط: 6:44 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:40 ص

وقت الشروق في المنيا: 6:47 ص

موعد الشروق في أسوان: 6:30 ص

وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): 6:33 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:47 ص

وقت الشروق في السلوم (مطروح): 7:17 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:53 ص

وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): 6:24 ص

موعد الشروق في دمنهور (البحيرة): 6:55 ص

وقت الشروق في الأقصر: 6:34 ص

موعد الشروق في كاترين (جنوب سيناء): 6:36 ص

وقت الشروق في الفيوم: 6:50 ص

موعد الشروق في المنصورة (الدقهلية): 6:51 ص

فضل صلاة الفجر

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام “مَن صلَّى الصبح فهو في ذِمَّة الله"، وفي روايةٍ أخرى “من صلى الصبح في جماعةٍ فهو ذِمَّة الله، فلا يطلبنَّكم الله بشيءٍ من ذِمَّته، فإنَّه مَن يَطلبْه مِن ذِمَّتِه بشيءٍ يُدرِكْه، ثم يكبُّه في النار”.



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