ما حكم صلاة الاستخارة وكيفيتها ونتائجها ؟.. الإفتاء توضح

صلاة الاستخارة.. تعتبر صلاة الاستخارة من السنن المستحبة في الإسلام، وهي وسيلة يلجأ إليها المسلم عند اتخاذه قرارًا مهمًا أو عندما يواجهه أمرٌ يجهل فيه الصواب.

تهدف هذه الصلاة إلى طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الأمور التي قد تكون مشوبة بالحيرة أو التردد. وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز فيما يلي توضيح مركز الأزهر للفتوى حول ما حكم صلاة الاستخارة؟ وكيفية أدائها، مؤكدًا على أهميتها كأداة روحية تساعد المسلم على اتخاذ القرار الصحيح في مختلف جوانب حياته، سواء كانت في الأمور الدينية أو الدنيوية.

ما حكم صلاة الاستخارة؟

ما حكم صلاة الاستخارة؟

صلاة الاستخارة سنة مؤكدة، وقد ورد في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها" (رواه البخاري)، و تهدف الاستخارة إلى تسليم العبد أمره لله تعالى، وتفويضه إليه سبحانه ليجمع له بين خير الدنيا والآخرة.

كيفية صلاة الاستخارة؟

وهي الأكمل والأفضل، وتتم بصلاة ركعتين بنية الاستخارة. في الركعة الأولى بعد الفاتحة يُقرأ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، وفي الركعة الثانية "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"، ثم يدعو بعد الصلاة بدعاء الاستخارة، فيبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول، "اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم ان هذا الامر (ويذكر حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم ان هذا الامر (ويذكر حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني".

ما حكم صلاة الاستخارة؟

نتائج صلاة الاستخارة

في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هناك ثلاثة أنواع من الأشخاص الذين يتحدثون عن نتائج صلاة الاستخارة:

النوع الأول: الأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج أو القلق بعد أداء الصلاة.

النوع الثاني: الأشخاص الذين يشعرون بالراحة والتفاؤل بعد الصلاة.

النوع الثالث: الأشخاص الذين لا يشعرون بأي تغيير أو ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرار.

ما حكم صلاة الاستخارة؟

الشعور بالراحة بعد صلاة الاستخارة

أضاف أمين الفتوى أن الشعور بالراحة النفسية بعد صلاة الاستخارة ليس دليلاً قاطعًا على أن القرار هو الصحيح. فهذه الراحة قد تكون نتيجة للتقرب إلى الله تعالى، وليست مرتبطة بالقرار الذي يُتخذ، وبالتالي، الراحة لا تعني بالضرورة أن الشخص قد اختار الخيار الصحيح، بل تعكس الراحة النفسية التي يشعر بها نتيجة التقرب إلى الله في هذا الموقف.

ما حكم صلاة الاستخارة؟

الهدف من صلاة الاستخارة

وأشار إلى أن الهدف من صلاة الاستخارة هو الرضا بما قدره الله، سواء كان الأمر خيرًا أو غيره، لذلك، يجب على الشخص الذي يؤدي الاستخارة أن يظل مستمرًا في سعيه واتخاذ القرار المناسب بناءً على تيسير الأمور وليس استنادًا إلى شعور عابر قد يطرأ بعد الصلاة.

دور الاستخارة في التكيف مع قضاء الله

في سياق توضيحه لأهمية الاستخارة، قال الدكتور هشام إن صلاة الاستخارة تساعد المسلم على التكيف مع قضاء الله، سواء قرر المضي قدمًا في الأمر أو التراجع عنه، مما يجعل الشخص أكثر قدرة على القبول بما قدره الله عليه.

ما حكم صلاة الاستخارة؟

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