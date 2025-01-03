أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2024 بختام التعاملات

يبحث الكثير من متابعي اسعار العملات في مصر عنها، في مختلف البنوك خاصة في الإجازات الرسمية، وتعتبر أسعار العملات مقابل الجنيه الأكثر بحثًا علي مؤشرات البحث، ونعرض من خلال هذا التقرير اسعار العملات اليوم الجمعة 3 يناير 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس

رصدت جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2024, وفقًا لأخر تحديث

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 50.82 جنيه

سعر البيع: 50.72 جنيه

اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.721 جنيه

سعر البيع: 52.15 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 63.728 جنيه

سعر البيع: 62.746 جنيه

أسعار العملات الخليجية:

الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.533 جنيه

سعر البيع: 13.476 جنيه

الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.837 جنيه

سعر البيع: 13.796 جنيه

الريال القطري:

سعر الشراء: 13.957 جنيه

سعر البيع: 12.989 جنيه

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 164.914 جنيه

سعر البيع: 163.811 جنيه

الريال العماني:

سعر الشراء: 132 جنيه

سعر البيع: 130.438 جنيه

الدينار البحريني:

سعر الشراء: 134.798 جنيه

سعر البيع: 133.207 جنيه

أسعار صرف العملات الآسيوية:

اليوان الصيني:

سعر الشراء: 6.946 جنيه

سعر البيع: 6.912 جنيه

الين الياباني:

سعر الشراء: 0.325 جنيه

سعر البيع: 0.321 جنيه

الدولار الكندي:

سعر الشراء: 35.365 جنيه

سعر البيع: 35.13 جنيه

الدولار الأسترالي:

سعر الشراء: 31.62 جنيه

سعر البيع: 31.365 جنيه

الفرنك السويسري:

سعر الشراء: 56.217 جنيه

سعر البيع: 55.7 جنيه

الكرونات الإسكندنافية:

الكرون السويدي: شراء: 4.603 جنيه بيع: 4.557 جنيه

الكرون النرويجي: شراء: 4.484 جنيه بيع: 4.452 جنيه

الكرون الدانماركي: شراء: 7.071 جنيه بيع: 6.991 جنيه



ويوفر بنك مصر تحديثًا لحظيًا لأسعار العملات عبر جميع فروعه ومنصاته الإلكترونية لضمان تلبية احتياجات العملاء. يمكن للعملاء الاستفادة من هذه التحديثات لتحقيق أقصى استفادة في تعاملاتهم المصرفية، سواء لشراء العملات أو بيعها

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