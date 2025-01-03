أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2024 بختام التعاملات
يبحث الكثير من متابعي اسعار العملات في مصر عنها، في مختلف البنوك خاصة في الإجازات الرسمية، وتعتبر أسعار العملات مقابل الجنيه الأكثر بحثًا علي مؤشرات البحث، ونعرض من خلال هذا التقرير اسعار العملات اليوم الجمعة 3 يناير 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس
رصدت جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2024, وفقًا لأخر تحديث
الدولار الأمريكي:
- سعر الشراء: 50.82 جنيه
- سعر البيع: 50.72 جنيه
اليورو الأوروبي:
- سعر الشراء: 52.721 جنيه
- سعر البيع: 52.15 جنيه
الجنيه الإسترليني:
- سعر الشراء: 63.728 جنيه
- سعر البيع: 62.746 جنيه
أسعار العملات الخليجية:
الريال السعودي:
- سعر الشراء: 13.533 جنيه
- سعر البيع: 13.476 جنيه
الدرهم الإماراتي:
- سعر الشراء: 13.837 جنيه
- سعر البيع: 13.796 جنيه
الريال القطري:
- سعر الشراء: 13.957 جنيه
- سعر البيع: 12.989 جنيه
الدينار الكويتي:
- سعر الشراء: 164.914 جنيه
- سعر البيع: 163.811 جنيه
الريال العماني:
- سعر الشراء: 132 جنيه
- سعر البيع: 130.438 جنيه
الدينار البحريني:
- سعر الشراء: 134.798 جنيه
- سعر البيع: 133.207 جنيه
أسعار صرف العملات الآسيوية:
اليوان الصيني:
- سعر الشراء: 6.946 جنيه
- سعر البيع: 6.912 جنيه
الين الياباني:
- سعر الشراء: 0.325 جنيه
- سعر البيع: 0.321 جنيه
الدولار الكندي:
- سعر الشراء: 35.365 جنيه
- سعر البيع: 35.13 جنيه
الدولار الأسترالي:
- سعر الشراء: 31.62 جنيه
- سعر البيع: 31.365 جنيه
الفرنك السويسري:
- سعر الشراء: 56.217 جنيه
- سعر البيع: 55.7 جنيه
الكرونات الإسكندنافية:
- الكرون السويدي:
- شراء: 4.603 جنيه
- بيع: 4.557 جنيه
- الكرون النرويجي:
- شراء: 4.484 جنيه
- بيع: 4.452 جنيه
- الكرون الدانماركي:
- شراء: 7.071 جنيه
- بيع: 6.991 جنيه
ويوفر بنك مصر تحديثًا لحظيًا لأسعار العملات عبر جميع فروعه ومنصاته الإلكترونية لضمان تلبية احتياجات العملاء. يمكن للعملاء الاستفادة من هذه التحديثات لتحقيق أقصى استفادة في تعاملاتهم المصرفية، سواء لشراء العملات أو بيعها
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