دار الإفتاء توضح حكم الصلاة ببنطلون واسع.. كيف تختار ملابسك؟

حكم الصلاة ببنطلون واسع.. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن ستر العورة يعد من الشروط الجوهرية لصحة الصلاة، مشيرة إلى أنه لا تصح الصلاة إلا إذا تمت مراعاة هذا الشرط.

كان ذلك في الإجابة على سؤال ورد إليها يتعلق بـ حكم الصلاة ببنطلون واسع، واستشهدت بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ" (رواه الإمام أحمد والحاكم).

حكم الصلاة ببنطلون واسع

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المقصود بكلمة "الحائض" في الحديث هو الفتاة التي وصلت إلى سن البلوغ، وهو ما يبرز أهمية الستر الكامل أثناء أداء الصلاة، خصوصًا للنساء.

ويستعرض الموجز تفاصيل رد الإفتاء حول حكم الصلاة ببنطلون واسع في هذا التقرير.

الصلاة ببنطلون واسع

شروط الملابس الساترة أثناء الصلاة

في سياق الحديث عن ستر العورة، شددت دار الإفتاء على أن الملابس التي يرتديها المصلي، سواء كان رجلًا أو امرأة، يجب أن تكون ساترة للعورة بشكل تام، فلا تكشف ولا تشف، مؤكدة أن الملابس الضيقة التي تظهر تفاصيل الجسم، مثل البنطلونات الضيقة، غير مستحبة أثناء الصلاة رغم أنها لا تبطل الصلاة.

وأوضحت أنه من الأفضل الابتعاد عنها لتجنب الكراهة، ولكن الصلاة تبقى صحيحة، لافتة إلى أن الصلاة ببنطلون واسع يستر الجسم ويحقق شروط الزي الشرعي جائز للصلاة، شريطة أن يكون مناسبًا ولا يكشف العورة.

وفي هذا الإطار، أضاف الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن البنطلون الواسع الذي يلتزم بالضوابط الشرعية هو أمر مقبول ولا يفسد الصلاة، مؤكدًا ضرورة أن تستوفي الملابس التي ترتديها المرأة شروط الستر المطلوبة في الصلاة.

حكم كشف القدمين أثناء الصلاة

انتقلت دار الإفتاء إلى مسألة أخرى تتعلق بالصلاة، وهي حكم كشف القدمين أثناء أداء الصلاة بالنسبة للمرأة، وأوضحت أن الوجه واليدين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة أو خارجها.

كما أشار الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن مذهب الأحناف يجيز كشف القدمين للمرأة، وهو ما يجعل الصلاة دون ستر القدمين صحيحة شرعًا، ومن ثم لا يعتبر كشف القدمين أثناء الصلاة محظورًا شرعًا، وفقًا لهذا المذهب.

التزام المرأة بالزي الشرعي في الصلاة

في ختام البيان، أكدت دار الإفتاء على أهمية التزام المرأة المسلمة بالزي الشرعي أثناء الصلاة، مشيرة إلى أن اختيار الملابس التي تحقق الستر والخشوع، هو مسؤولية دينية يجب على كل مسلمة مراعاتها.

ودعت دار الإفتاء إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي في كل ما يتعلق بالصلاة، لضمان أدائها بشكل صحيح وبما يتوافق مع الشريعة، مبينة بذلك حكم الصلاة ببنطلون واسع.

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