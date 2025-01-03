وزير الدفاع السعودي يعرب عن سعادته بلقاء الشيباني ويصف لقاؤهم بـ المثمر

أعلن وزير دفاع المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، عن اللقاء الذي عقده مع الوفد السوريالذي يزور العاصمة السعودية الرياض حاليا التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .

لقاء مثمر

وقال وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عقدت لقاءً مثمرًا مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".

وأضاف: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها".



وتابع: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب".

وأكد أنه "آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

و أختتم : "حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".

وفي ذات الإطار فقد أعرب وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” في وقت سابق عن آماله في أن تكون زيارته إلى المملكة العربية السعودية بوابة عبور لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "‏من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".

دعم إغاثي ودعوة للمباحثات تفاصيل دعم المملكة لسوريا الجديدة

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض بناء على دعوة من وزير الخارجية السعودي على رأس وفد مكون من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الإستخبارات العامة أنس خطاب يصل الى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت الأربعاء، عن تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين.

وفي سياق أخر فقد أوردت وكالة الأنباء السعودية أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة أن "الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين".



وكان وفد حكومي سعودي رفيع المستوى قد زار نهاية الشهر الماضي دمشق حيث التقى بعدد من أعضاء الإدارة السورية الجديدة على رأسهم القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب السورية قد أدت منذ إندلاعها عام 2011 إلى إنهيار النظام الصحي في البلاد بشكل كامل ، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أشار مسؤولوها الأسبوع الماضي أن “حوالي نصف المستشفيات السورية قد خارجت بشكل كامل عن الخدمة”، حيث يعتبر القطاع الصحي السوري أحد أبرز قطاعات البلاد التي في حاجة ماسة إلى إعادة التأهيل .

إقرأ أيضا

بعد إعلان أوكرانيا عودة العلاقات مع سوريا.. هل يضحي الشرع بروسيا؟

الشيباني يترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة للملكة العربية السعودية





