ملفات شائكة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات ساخنة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناولت العديد من الملفات الهامة وأبرزها التعاون الثنائي وتطورات القضايا الدولية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي وأهم الملفات التي تم بحثها وأبرزها مستجدات الملفين السوري واللبناني.

وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي ناقشا آخر التطورات في سوريا وسبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار، بما في ذلك من جانب تنظيم داعـ ـش، فضلاً عن ضرورة وجود عملية انتقال شاملة بقيادة سورية.

وزير الخارجية الأمريكي

مستجدات الأوضاع في سوريا

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة احترام جميع المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أيضًا على تقديم الدعم الدولي لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلماً في ظل نظام الأسد السابق، بما في ذلك المواطن الأمريكي أوستن تايس.

اتفاق أمريكي تركي بشأن تسوية الأزمة في سوريا

من ناحية أخري، كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني قد صرح بأن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أن هناك اتفاقاً واسعاً بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ما نود رؤيته في المستقبل في سوريا، بدءً بحكومة شاملة وعلمانية، معربًا عن أمله في أن ترفض السلطات السورية الجديدة التعاون مع أي جماعات متـ ـطرفة وألا تشكل تـ ـهديدًا لجيرانها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ينبغي أن يهدف عمل الحكومة السورية المستقبلية إلى حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية بشكل خاص.

وزير الخارجية الأمريكي يأمل في أن تسمح سوريا بالبحث عن الأسلحة الكيميائية

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تسمح سوريا بالبحث عن الأسلحة الكيميائية وتدمـ ـيرها في حال العثور عليها على أراضيها.

مستجدات الأوضاع في لبنان

كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي لبحث مستجدات الأوضاع في لبنان حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية.

اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار بين إسرائـ ـيل وحزب الله

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار بين إسرائـ ـيل وحزب الله صامد، مضيفًا أن أي انتــ ـهاكات للاتفاق يعلن عنها يتم التعامل معها من خلال آلية مخصصة لذلك.

وزير الخارجية الأمريكي

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قام بدور كبير كوسيط في وقف إطـ ـلاق النـ ـار بين إسرائـ ـيل وحزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2023، أملًا في إنهاء المواجهة الأكثر إزهـ ـاقًا للأرواح خلال سنوات بين الجانبين، فيما يتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة.

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