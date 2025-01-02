الشيباني يترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة للملكة العربية السعودية

وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الاسد مطلع ديسمبر الماضي ، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

الزيارة جاءت بدعوة من وزير الخارجية السعودي

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الإستخبارات العامة أنس خطاب يصل الى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت الأربعاء، عن تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين.

المملكة تبدأفي تسيير جسور إغاثية إلى سوريا

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة أن "الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين".

وكان وفد حكومي سعودي رفيع المستوى قد زار نهاية الشهر الماضي دمشق حيث التقى بعدد من أعضاء الإدارة السورية الجديدة على رأسهم القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني".

وكانت الحرب السورية قد أدت منذ إندلاعها عام 2011 إلى إنهيار النظام الصحي في البلاد بشكل كامل ، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أشار مسؤولوها الأسبوع الماضي أن “حوالي نصف المستشفيات السورية قد خارجت بشكل كامل عن الخدمة”، حيث يعتبر القطاع الصحي السوري أحد أبرز قطاعات البلاد التي في حاجة ماسة إلى إعادة التأهيل .

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