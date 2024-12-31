فرنسا تشن هـ ـجوما عنـ ـيفا علي سوريا وتصيب أهدافها بدقة.. ما القصة؟

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة التي شنتها علي دولة سوريا، زاعمة أنها استـ ـهدفت مواقع لتنظيم داعـ ـش داخل الأراضي السورية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المواقع التي استـ ـهدفتها فرنسا داخل سوريا، والهدف من العملية العسـ ـكرية التي شنـ ـتها.

فرنسا تعلن تنفيذ ضــ ـربات جوية في سوريا

ومن جانبه، أعلن وزير القوات المسلحة في فرنسا سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية الفرنسية نفذت ضـ ـربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعـ ـش داخل سوريا.

فرنسا تسن هـ ـجومًا علي سوريا

وأوضح وزير القوات المسلحة في فرنسا أن العملية جرت في سوريا يوم الأحد الماضي، ضمن الجهود المستمرة لتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهـ ـابي وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأكد الوزير أن القوات المسلحة الفرنسية تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تفكيك الشبكات الإرهـ ـابية في سوريا، والتي لا تزال تشكل تهـ ـديدًا للأمن العالمي.

فرنسا تؤكد أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون مشروطًا

ومن ناحية أخري، كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قد أكد أن رفع العـ ـقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لـ سوريا.

فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا في يناير المقبل

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا ستستضيف اجتماعًا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير المقبل.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا، وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن الأكراد عنصر مهم للغاية في محاربة تنظيم داعـ ـش.

وأردف قائلًا أن فرنسا تعمل على التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا يلبي مصالح الجانبين.

ماكرون يؤكد مواصلة الحـ ـرب ضد الإرهـ ـاب في سوريا

ومن ناحية أخري، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة لـ سوريا وللمنطقة بأكملها، مشددًا على وجه الخصوص على وجوب حماية الأقليات ومواصلة الحـ ـرب ضد الإرهـ ـاب في سوريا.

ماكرون: فرنسا ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط

وكان ماكرون قد رحب بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن فرنسا ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط.

ماكرون

وذكر ماكرون في منشور على منصة "إكس": "سقطت الدولة الهمجية، أخيرا، أشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره، وفي هذه المرحلة من عدم اليقين، أتمنى لهم السلام والحرية والوحدة، وستظل فرنسا ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط".

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