الشعب الأردني يودع الأميرة ماجدة رعد.. اتسمت بالعطاء والعمل الإنساني

ودع الشعب الأردني اليوم الجمعة الأميرة ماجدة رعد، فببالغ الحزن والأسى، أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم خبر وفاتها التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى. وقد أعرب الديوان الملكي عن تعازيه ومواساته العميقة إلى الأسرة الهاشمية الكريمة وآل الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقال الديوان الملكي - في بيان اليوم - إن جثمان الفقيدة سيشيع بالأضرحة الملكية، بعد صلاة العصر اليوم.

الموجز يرصد تفاصيل نبأ الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد عبر التقرير التالي.

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد

وكانت الأميرة ماجدة رعد شخصية بارزة عُرفت بمساهماتها الإنسانية والاجتماعية، حيث كرست حياتها لدعم القضايا الخيرية والعمل المجتمعي. وقد تركت بصمة إيجابية في المجتمع الأردني من خلال جهودها الدؤوبة لخدمة المحتاجين وتعزيز قيم العطاء والتسامح.

وفاة الأميرة ماجدة رعد

وولدت الفقيدة الأميرة ماجدة رعد في أربوغا بالسويد يوم الخامس من سبتمبر عام 1942، وتلقت تعليمها في مملكة السويد.

الأميرة ماجدة، التي تزوجت الأمير رعد بن زيد عام 1963، أنجبت سبعة أبناء هم: الأمير زيد وزوجته الأميرة سارة، الأمير مرعد الذي يشغل منصب كبير الأمناء في الديوان الملكي، الأميرة دينا، الأمير فراس وزوجته الأميرة دانا، الأمير فيصل وزوجته الأميرة لارا، والأميرة فخر النساء. وقد تركت الأميرة ماجدة بصمتها كجدة لـ16 حفيدًا.

وفاة الأميرة ماجدة رعد

ساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام

كما سبق لـ الأميرة ماجدة رعد أن انخرطت على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وسبق لـ الأميرة ماجدة رعد أيضًا أن ترأست جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية في الأردن ، والتي أسست بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الأطفال ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.

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