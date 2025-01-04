استعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. الرابط والخطوات

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. شهد شهر يناير 2025 اهتمامًا متزايدًا من صحاب المركبات بالبحث عن أسهل الطرق للاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها قبل نهاية الشهر، لتجنب غرامات التأخير.

وتوفِّر الجهات الرسمية، مثل النيابة العامة المصرية، خدمات إلكترونية للاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها أو التظلم عليها عبر الإنترنت، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

وفرت النيابة العامة المصرية بوابة إلكترونية تتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمخالفات المرورية، مثل الاستعلام، التصالح، الدفع، والتظلم وللإطلاع على المخالفات المسجلة باستخدام رقم اللوحة أو بيانات الرخصة, وذلك لكل من رخص المركبات ورخص القيادة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة النيابة العامة

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة النيابة العامة، كالتالي:

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “اضغط هنا”. اختيار "الخدمات الإلكترونية". الضغط على أيقونة "المرور". اختيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية". الدخول إلى قسم "نيابات المرور". تحديد نوع المخالفة (رخص القيادة أو المركبات). إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على "إجمالي المخالفات" لمعرفة المبلغ المستحق.

الاستعلام عن المخالفات عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت منصة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الخطوات التالية:

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

زيارة موقع منصة مصر الرقمية “اضغط هنا”. اختيار الخدمة المناسبة: "مخالفات رخص القيادة" أو "مخالفات رخص المركبات". تسجيل الدخول إلى المنصة. إدخال البيانات المطلوبة. عرض المخالفات المستحقة.

كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية و"بوابة النيابة العامة" إمكانية سداد المخالفات المرورية عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع متعددة، مثل:

السداد من خلال المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي".

الدفع من خلال فوري وأمان ومصاري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نصائح لتجنب الغرامات

احرص على الاستعلام عن مخالفات المرور بانتظام لتجنب أي غرامات تأخير.

قم بسداد المخالفات فور ظهورها لضمان عدم تراكم الغرامات.

استخدم وسائل الدفع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

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