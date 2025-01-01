طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي

مع اقتراب نهاية عام 2024، يسعى العديد من السائقين إلى تسوية مخالفاتهم المرورية، وقد أعلنت بوابة المرور الإلكترونية عن إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي، ما يسهل على المواطنين متابعة وضعهم القانوني دون الحاجة للانتظار في الطوابير.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي

لـ الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التي يستعرضها الموجز على النحو التالي..

1. زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور:

- يمكنك الدخول على الموقع من خلال الرابط المتاح (هنا).

2.اختيار قسم الاستعلامات:

- بعد الدخول، ابحث عن خيار "الاستعلامات" في الصفحة الرئيسية.

3. الضغط على زر الاستمرار:

- ستظهر لك مجموعة من الخيارات، قم بالضغط على زر "الاستمرار" للانتقال إلى الخطوة التالية.

4.تحديد نوع الرخصة:

- اختر نوع الرخصة التي ترغب في الاستعلام عنها، سواء كانت رخصة قيادة أو رخصة مركبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

5.إدخال رقم السيارة:

- في الحقول المخصصة، أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن مخالفاتها.

6.تعبئة البيانات الشخصية:

- ستحتاج إلى إدخال معلوماتك الشخصية، مثل الاسم الكامل والرقم القومي.

7.عرض المخالفات:

- بعد إدخال كافة المعلومات، ستظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة ضدك، مع تفاصيل دقيقة عن كل مخالفة.

الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم لوحة السيارة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم لوحة السيارة، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع النيابة العامة:

- استخدم نفس الرابط للدخول إلى الموقع.

2. الانتقال إلى خدمات نيابات المرور:

- ابحث عن قسم "خدمات نيابات المرور" واختره.

3. الوصول إلى قسم الاستعلامات:

- اضغط على خيار "الاستعلامات".

4. إدخال رقم لوحة السيارة:

- أدخل رقم لوحة السيارة التي تريد الاستعلام عنها.

5. اختيار خدمة مخالفات رخص السيارة:

- بعد إدخال رقم اللوحة، اختر خدمة "مخالفات رخص السيارة".

6. إدخال رقم رخصة القيادة:

- أدخل رقم رخصة القيادة الخاصة بك للاستعلام عن المخالفات.

7. عرض قيمة المخالفات:

- ستظهر لك تفاصيل المخالفات وقيمتها الإجمالية، مما يمكنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعلام عن المخالفات عبر موقع مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية تجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات بسهولة ودون الحاجة للانتظار:

1. زيارة موقع مصر الرقمية:

- يمكنك الدخول على الموقع (هنا).

2. تسجيل الدخول:

- أدخل رقم الهاتف أو اسم المستخدم الخاص بك، ثم ادخل الرقم السري.

3.الدخول إلى قسم "مركباتي":

- بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "مركباتي".

4. الاستعلام عن مخالفات المرور:

- ابحث عن خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور" واضغط عليه.

5. بدء الخدمة:

- اضغط على زر "بدء الخدمة".

6.إدخال رقم السيارة:

- أدخل رقم السيارة الذي ترغب في الاستعلام عنه وستظهر لك كافة المخالفات المرتبطة به.

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