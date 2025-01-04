مدرب ليفربول يثنى على أداء محمد صلاح ويتحدث عن أرقامه

تحدث أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على أداء محمد صلاح نجم الريدز خلال الموسم الحالي تحت قيادته ومساهماته الكبيرة.

ويواصل الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول تألقه هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ليساهم في صدارة الريدز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

سلوت : محمد صلاح لاعب عظيم وأرقامه تتحدث عن نفسها

وأكد سلوت في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر يونايتد أن محمد صلاح ؤكدا أنه لاعب عظيم، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد.

وشدد سلوت في تصريحاته " محمد صلاح يعتبر الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي وفيرجيل فان دايك أيضًا لعب موسم مذهل بحق ولكن ليس لديه أرقام محمد صلاح".

محمد صلاح وأرني سلوت

وأضاف " وهذا كونه لأنه مدافع لكن أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها. بالنظر للأرقام فهو لاعب عظيم بالطبع".

وعن مستقبل أرنولد، أجاب سلوت " أتففهم السؤال لكن أعتقد أنك تعرف إجابتي، تحدثت مع ترينت كما تحدثت مع بقية اللاعبين ولن أخبر ماذا قولت للاعب".

وأوضح " من الطبيعي في ليفربول أن يتحدث الناس والصحافة عنك وأحياناً ربطك بأندية أخرى لكن لا مشكلة بذلك".



موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد مانشستر يونايتد



ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز".

وستنطلق مواجهة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح أمام مان يونايتد يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل صدام ليفربول ضد مانشستر يونايتد على النحو التالي:



1- ليفربول (45 نقطة)



2- أرسنال (39 نقطة)

3- نوتنجهام فورست (37 نقطة)

4- تشيلسي (35 نقطة)

5- نيوكاسل يونايتد (32 نقطة)

6- مانشستر سيتي (31 نقطة)

7- بورنموث (30 نقطة)

8- فولهام (29 نقطة)

9- أستون فيلا (29 نقطة)

10- برايتون (27 نقطة)

11- توتنهام (24 نقطة)

12- برينتفورد (24 نقطة)

13- وست هام (23 نقطة)

14- مانشستر يونايتد (22 نقطة)

15- كريستال بالاس (20 نقطة)

16- إيفرتون (17 نقطة)

17- وولفرهامبتون (16 نقطة)

18- إيبسويتش تاون (15 نقطة)

19- ليستر سيتي (14 نقطة)

20- ساوثهامبتون (6 نقاط)

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