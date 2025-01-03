محمد صلاح: الفوز بـ الدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

أجرى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، حوارًا مع شبكة "تي إن تي سبورتس"، ناقش فيه العديد من المواضيع.

ولعل أبرزها طموحاته مع ليفربول وقدوته في عالم كرة القدم، وكذلك سبب منحه صوته للبرازيلي فينيسيوس في جائزة "ذا بيست" حيث يستعرض “ الموجز” جزءًا من الحوار في السطور التالية.

محمد صلاح يكشف سر تألقه مع ليفربول

وقال محمد صلاح: "الأمر بسيط، لكنه صعب لأن الناس لديهم تفضيلات مختلفة. لكن في عقلي، أرى نفسي دائمًا الأفضل. أعمل بجد من أجل الفريق ومن أجلي أيضًا".

وعن شعوره بالثقة في الوقت الحالي، أجاب محمد صلاح: "ربما نعم، وهذا أيضًا نتيجة لعمل الفريق بشكل جيد".

محمد صلاح

وأضاف" مشاركتي في الأهداف والهجوم تعزز ثقتي، وأتمنى أن تستمر هذه الثقة حتى نهاية الموسم".

وتابع محمد صلاح صلاح: "أرغب في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أكثر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الريدز نحن جميعًا نطمح لذلك".

وعن ما يشعره بالاستمتاع أكثر، التسجيل أم صناعة التمريرات، قال: "أستمتع أكثر بالتسجيل، لكن أحيانًا الأسيست يكون ممتعًا أيضًا، مثل الأسيست ضد مانشستر سيتي، لأن الطريقة التي مررت بها كانت ممتازة. أيضًا أسيست ضد فولهام كان مهمًا جدًا".

وأكمل محمد صلاح" لذا يعتمد الأمر على اللحظة لن أختار دائمًا التسجيل على الأسيست، لأن ذلك يعتمد على الموقف".

وعن أرقامه كجناح، قال محمد صلاح: "لا أعرف، أعمل فقط بجد لأكون أفضل نسخة من نفسي من الصعب تحقيق ذلك كجناح، لكنني أسعى لتحقيق كليهما".

محمد صلاح يتحدث عن تألق سلوت مع ليفربول

فيما يتعلق بنجاح آرني سلوت، أشار: "نعم، لم أتوقع أنه سيكون جيدًا إلى هذه الدرجة. ولكن بعد العمل معه، لم أندهش".

وشدد محمد صلاح" إنه ممتاز في التفاصيل ويركز على الأمور الصغيرة، ولا يتكبر عند ارتكاب الأخطاء بل يحاول إصلاحها، وهو بارع في التكتيكات".

وعن تحقيق 90 نقطة ثلاث مرات دون الفوز باللقب، قال: "الجميع أصبح أكثر خبرة، لذا نحتاج إلى البقاء متواضعين والعمل بجد".

محمد صلاح

واستكمل محمد صلاح حديثه" يجب أن ننظر إلى الأمور في نهاية الموسم وليس في منتصفه، وعدم الاحتفال مبكرًا. نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا والفوز بها".

واختتم: "الدوري الإنجليزي مختلف وصعب للغاية، ولكن بعد كل موسم، نحصل على خمسة أسابيع للاسترخاء. اللعب كل ثلاثة أيام أمر صعب، لذلك نحتاج إلى قوة الإرادة وعقل قوي لتجديد نشاطنا سريعًا".

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