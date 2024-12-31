حصاد محمد صلاح في عام 2024.. تحطيم أرقام قياسية لنجوم عالمية

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي العديد من الإنجازات المميزة في عام 2024 الذي نودعه بعد ساعات قليلة.

كان هناك العديد من المحطات المهمة خلال العام الذي يقترب من نهايته، في مسيرة محمد صلاح، أبرزها تجديد عقده مع ليفربول، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ قريبًا.

نجح محمد صلاح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية وإضافة إنجازات جديدة إلى سجله المتميز، حيث لم تقتصر إنجازاته على الأهداف فقط، بل شملت أيضًا الأرقام المتعلقة بعدد المشاركات والإنجازات الجماعية مع الفريق، مما يبرز تألقه المستمر في أعلى مستويات اللعبة.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح في عام 2024

إليكم أبرز 10 إنجازات قياسية حققها محمد صلاح هذا العام والتي يستعرضها " الموجز" على النحو التالي..

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في 8 مباريات بالبريميرليج خلال هذا الموسم.

سجل محمد صلاح 20 هدفًا على الأقل في 8 مواسم متتالية مع ليفربول.

محمد صلاح- ليفربول

تخطى محمد صلاح رقم ديفيد بيكهام في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

عادل محمد صلاح رقم لويس سواريز في مساهمات الأهداف خلال شهر واحد بـ13 هدفًا، ثم تجاوزه إلى 14 مساهمة.

سجل في آخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز مرتين.

صاحب أعلى معدل مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بمعدل 1.70 هدف في المباراة.

أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2024، بمجموع 51 هدفًا.

دخل قائمة العشرة الأوائل في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة.

أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

فاز بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة، معادلًا رقم كريستيانو رونالدو.

محمد صلاح يثير الرعب داخل ليفربول



أثار محمد صلاح مؤخرًا الجدل بخصوص تجديد عقده الذي يقترب من الانتهاء مع ليفربول بنهاية هذا الموسم.

وأكد مو صلاح أنه حتى الأن لا يوجد أي تطورات جديدة بخصوص تجديد عقده مع الريدز في الفترة الحالية.

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