موعد الشروق اليوم السبت 4 يناير 2025.. متى تصلى الضحى؟

يبحث المسلمين عن موعد الشروق اليوم السبت 4 يناير 2025 ويوضح الموجز في السطور التالية متى يبدأ وقت الضحى، والثلث الأخير من الليل، وهل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟.

موعد الشروق اليوم السبت 4 يناير 2025

وتشرق شمس اليوم 4 يناير بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة في تمام الساعة 6:51 دقيقة صباحًا في القاهرة.

كما تشرق الشمس في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 7:00 دقيقة.

موعد الشروق اليوم

موعد الثلث الاخير من الليل

قد يحتار المسلم في تحديد موعد الشروق اليوم، بجانب موعد الثلث الأخير من الليل ويمكن حسابه بطريقة سهلة وبسيطة فطريقة تحديده تكون بعرفة بداية الليل ونهايته وتقسمه على ثلاثة أجزاء، فالجزء الثالث هو الثلث الأخير، وأول الليل يبدأ بغروب الشمس، ونهايته بطلوع الفجر، فمثلا لو قولنا أن غروب شمس القاهرة يبدأ في الخامسة مساء فإن والفجر يبدأ في الخامسة فجرًا فإن عدد الساعات بينهم حوالي 12 ساعة نقوم بقسة 12 على 3 فيصبح بداية وقت الثلث الأخير من الليل حوالي الساعة 2 صباحًا.

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

تشرق الشمس اليوم 4 يناير 2025 في القاهرة حوالي الساعة 6:52 صباحًا، ويختلف موعد شروق الشمس من محافظة لأخرى.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

يحل بعد صلاة فريضة الفجر، صلاة الشروق وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حث عليها صلوات الله عليه كثيرًا، وتحل صلاة الشروق بعد الفجر بـحوالي 33 دقيقة أي ما يعادل نصف الساعة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

وتبدأ صلاة الضحى يوم السبت 4 يناير بعد ثلث ساعة تقريبًا من شروق الشمس، فلو كانت الشمس تشرق في تمام 6:52 دقيقة فإن يبدأ وقت صلاة الضحى في تمام الساعة 7:12 دقيقة صباحًا، ويتم تحديد صلاة الضحى عن طريق وقت الشروق فبعد أن تشرق ننتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، ثم تصلي بعد ذلك، ومعنى قدر رمح أي ما يقدر بثلث ساعة تقريباً.

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟

أجابت دار الإفتاء على سؤال هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق بـ إنه يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق، وهي صحيحة، ووقعت في وقتها، وعلى المسلم أن يصلي الفجر بمجرد استيقاظه.

وتابعت الدار: فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.

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