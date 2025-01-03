فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. فوائدها عظيمة

فضل الصلاة على النبي.. تُعتبر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، خاصة يوم الجمعة الذي يُعد من أفضل أيام الأسبوع عند المسلمين.

وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك، لما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير للمسلم، وبالتالي ترتفع معدلات البحث عبر محرك جوجل للتعرف على فضل الصلاة على النبي.

فضل الصلاة على النبي

الموجز يركز على عرض فضل الصلاة على النبي في هذا اليوم المبارك الذي يظل رمزًا للوحدة والتلاحم بين المسلمين والإكثار الدعاء به راحة لجميع المواطنين، حيث يجتمعون على طاعة الله والاستماع إلى كلمات ترشدهم نحو الحق، وتعينهم على مواجهة تحديات الحياة بروح إيجابية وإيمان قوي.

وتحمل الصلاة على النبي يوم الجمعة معاني الحب والتقدير لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي وسيلة عظيمة للتقرب إلى الله ومغفرة الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ"، مما يبيّن مدى أهمية هذا العمل في هذا اليوم الفضيل.

فضل الصلاة على النبي

ومن المعروف أن يوم الجمعة هو فرصة للمسلمين لتجديد صلتهم بالنبي الكريم، وتعزيز محبتهم له باتباع سنته والإكثار من ذكره، كما أن الصلاة على النبي تُعد سببًا في شفاعته يوم القيامة، ووسيلة لجلب البركات والخيرات في الدنيا والآخرة.

وإن تخصيص وقت يوم الجمعة للصلاة على النبي يُعزز من روحانية المسلم ويزيد من الألفة بينه وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليظل اسمه وصورته حاضرين في القلوب والألسنة على الدوام.

ومن صيغ الصلاة على النبي الآتي:

صيغ الصلاة على النبي

سبق أن كشف الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن أفضل صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة، وقال إن من الصيغ التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستعمالها عند الصلاة عليه هي صيغة الجزء الثاني من التشهد وهي:

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

أما دار الإفتاء المصرية فقد كشفت عن أكثر من صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة، ولا يوجد صيغة ثابتة يٌمكن استعمالها، وهي كالتالي:

اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء.. اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيَّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولَاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ على جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ، بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ، وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَخَيْرِ خَلْقِكَ، وَأَحْبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي خَتَمْتَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا مُحَمّد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم.

علمًا بأن الصلاة على النبي لها فضل عظيم ويجب أن يستمر عليها المسلم كل الأيام وليس الجمعة فقط.

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