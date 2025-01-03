بتهمة قتل والدته.. الجنايات تستكمل غدا محاكمة المتهم بمصر القديمة

قاتل والدته .. قضت الدائرة الأولى جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، والتي من المقرر لها الانعقاد في التجمع الخامس، غدًا السبت، بمتابعة محاكمة المتهم بقتل والدته بمنطقة مصر القديمة.

قاتل والدته أحرز المخدرات بقصد التعاطي

وكان المتهم قاتل والدته “ مازن. ع”، والذي يعمل مهندس حاسب آلي، قد أحرز جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها بقصد التعاطي.

اعتدى عليها قاصدا قتلها

وحسبما أكد أمر الإحالة فإن المتهم قاتل والدتهـ اعتدى عليها بقصد القتل مع سبق الإصرار ومن غير الترصد، حيث استل سلاح أبيض “شوكة معدني”، وغافلها ليطعنها بالشوكة محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

قاتل والدته

قاتل والدته احتجزها كي يقتلها

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم قاتل والدته والتي تدعى “م. م”، احتجزها، بدون أمر إحالة من أحد الحكام المتخصصين، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.

تشريح جثة ضحية الدقي

وعلى صعيد مختلف أمرت النيابة العامة التابعة لشمال الجيزة الكلية، انتداب الطب الشرعي كي يتم تشريح جـ.ثة ضحية الدقي، والتي أنهى زوجها حياتها بعد وصلة من التعذيب والضرب، لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.

النيابة تأمر بسرعة إنهاء التحريات

وأمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول واقعة ضحية الدقي، كما أمرت باستدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أمرت بحبس المتهم بقـ.تل زوجته ضحية الدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تعدى عليها بالضرب المبرح حتى أصبحت جـ.ثة هامدة.



مشاداة كلامية تحولت لجريمة قتل

وأشار المتهم بقـ.تل زوجته ضحية الدقي خلال التحقيقات أنه كان يجلس معها ليلة الحادث، وبدأت بينهما الخلافات ليلة الحادث لتتحول لمشاداة كلامية، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى توفيت ولاذ بالفرار، بعدما اتصل بوالده وأخبره بارتكابه الجريـ.مة

اندلاع الخلافات بين الزوجين

الخلافات اندلعت بين الزوجين فقرر الزوج إنهاؤها بأصعب الطرق، فظل يضرب زوجته ضحية الدقي حتى فاضت روحها بين يديه، لم يهتز قلبه لموتها، بل أعمى الشيطان قلبه، ونسي عشرتها وحبهما، ووضع جبالا من الطين في أذنيه وهي تستغيث به من نفسه.

بلاغ بمقتل ضحية الدقي

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم أول الدقي، بالعثور على جثة ضحية الدقي داخل مسكنها في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ليتضح لهم من خلال التحريات المبدئية التي أشرف عليها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، أن المجني عليها ضحية الدقي قتلت على يد زوجها، بعدما اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية.



المتهم يعترف بجريمته

نقلت جثـ.ة ضحية الدقي إلى مستشفى الدقي العام، وأحكم رجال المباحث الكمائن، وتم إلقاء القبض على الزوج، والذي أنهى حياة زوجته بسبب الخلافات الأسرية في الدقي، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريـ.مة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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