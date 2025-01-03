تعرف على موعد عرض الموسم الثالث من لعبة الحبار تفاصيل

ينتظر عشان الدراما الكورية عرض الجزء الثالث من مسلسل"لعبة الحبار 3" الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض الجزء الاول على منصة نيتفليكس.

يرصد اليكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل لعبة الحبار 3

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل لعبة الحبار "Squid Game" يوم 27 يونيو الجاري عبر نيتفليكس.

إعلان مسلسل لعبة الحبار

يظهر في الإعلان ثلاثة لاعبين جدد يرتدون بدلاتهم، وهم يدخلون ساحة اللعب.

في المشهد، تتواجد الدمية العملاقة "يونغ-هي"، بطلة لعبة "ضوء أحمر، ضوء أخضر"، والتي يُظهر الإعلان مواجهتها لدمية جديدة في مشهد عند تقاطع للسكك الحديدية.

معلومات عن مسلسل لعبة الحبار

مسلسل الحبار هو نجاة وإثارة كوري جنوبي، كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك، تم إصداره على نتفلكس في 17 سبتمبر 2021.

صدر الموسم 2 في 26 ديسمبر 2024.تدور أحداث المسلسل حول مسابقة سرية يشارك فيها 456 لاعبًا يعانون من ضائقة مالية شديد، يخاطرون بحياتهم في سلسلة من الألعاب الطفولية المميتة من أجل فرصة الفوز بجائزة تبلغ 45.6 مليار وون. يستمد عنوان السلسلة إسمه من لعبة أطفال كورية تُدعى «أوجينغو» والتي تعني (الحبار).



أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أصبح لعبة الحبار الأكثر مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية؛ خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه، اجتذب أكثر من 142 مليون أسرة وحشد مايقارب 1.64 مليار ساعة مشاهدة، متجاوزًا برنامج بريدجيرتون لعام 2020 باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة على الشبكة حتى الآن.



من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، حيث وصل إلى أكثر من 3.26 مليار دقيقة تمت مشاهدتها في الولايات المتحدة، اصبح الأكثر مشاهدة في عام 2021.

مسلسل لعبة الحبار

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