يتساءل العديد من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني، وذلك بعد ما تصدر تريند جوجل فور عرضه الحلقة الأولي عبر منصة نتفليكس، وازدادت عمليات البحث حول عدد حلقات المسلسل، يعرضها لكم موقع الموجز.

مواعيد عرض مسلسل لعبة الحبار 2

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل لعبة الحبار squid game 2 يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

حيث يعرض مسلسل لعبة الحبار أسبوعيا يوم الخميس فقط عبر منصة نتفليكس الساعه 7 مساءاً.

كم عدد حلقات مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني؟ إليكم مواعيد العرض

كم عدد حلقات مسلسل لعبة الحبار 2 ؟

يتكون مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني من 7 حلقات فقط، وحقق مسلسل Squid Game في جزئه الأول، على أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة نتفليكس محطما كل الأرقام القياسية.



يذكر أن مسلسل الحبار حصل على ثلاث جوائز جولدن جلوب بما فيها أفضل دراما تلفزيونية، وأفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى أنه ترشح للحصول على ثلاث جوائز في قوائم اختيارات النقاد.

قصة مسلسل لعبة الحبار

تمزج قصة مسلسل لعبة الحبار بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.

مسلسل لعبة الحبار

ويرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

هل يوجد جزء ثالث من مسلسل لعبة الحبار؟

كشفت منصة نتفليكس أيضا، عن موعد طرح الجزء الثالث والأخير من مسلسل لعبة الحبار بحلول عام 2025.

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