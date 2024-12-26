موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني.. الإثارة تعود من جديد

يترقب الجمهور عشاق الدراما الكورية، عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار الذي حقق نجاح كبير وأحدث ضجة خلال الموسم الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز مواعيد عرض وكافة التفاصيل حول الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار خلال التقرير التالي.

ما هو موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

يبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق أستراليا عبر منصة نتفليكس الإلكترونية.

مسلسل لعبة الحبار

تفاصيل نجاح الموسم الأول من مسلسل لعبة الحبار

حقق الموسم الأول من مسلسل لعبة الحبار نجاح كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار الجدل بسبب احتواءه على مشاهد عنف وأحداثه درامية مثيرة مما دفع الشركة المنتجة لإطلاق جزء ثاني من العمل.

مسلسل لعبة الحبار

ما هي أحداث الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

يحمل الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار، أحداث من الإثارة والتشويق والمغامرات الجديدة بالإضافة إلى انضمام وجوه جديدة للعمل.

ويتكون مسلسل لعبة الحبار من 7 حلقات فقط، حيث يتوقع الجمهور أن تكون كل حلقة مليئة بالمفاجآت والتحولات الدرامية.



ما هي شخصيات مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني

نستعرض أبرز الشخصيات الجديدة داخل مسلسل لعبة الحبار في الموسم الثاني واقتحامهم مغامرات جديدة.

ظهور "سونج جي هون" ، الشخصية الرئيسية الذي يواجه تحديات جديدة ضمن أحداث العمل.

يلعب "لي بيونغ هون" دور المشرف على اللعبة الذي يرضي الأثرياء عبر تنظيم هذه المواجهات المميتة، بينما يظهر صراع داخلي بينه وبين شقيقه "جون هو".

يجسد "وي ها جون" دور الضابط المخترق

الذي يخترق اللعبة بحثًا عن شقيقه المفقود، ما يضيف أبعادًا درامية مشوقة للأحداث.

يظهر "إيم سي وان" في دور اللاعب 333

يجسد شخصية "لي ميونغ جي"، نجم اليوتيوب السابق الذي خسر ثروته بسبب عملية احتيال بالعملات المشفرة، ويكافح لاستعادة مكانته.

يجسد "كانغ ها نيول" دور اللاعب 388، يظهر كرجل بحري قوي يسعى للبقاء على قيد الحياة لفترة أطول داخل اللعبة.

مسلسل لعبة الحبار

ما هي جوائز مسلسل لعبة الحبار

يُذكر أن مسلسل "لعبة الحبار" رشح لجوائز عديدة أبرزها جائزة SAG، وحقق جائزة "إيمي" في إنجاز تاريخي يُبرز قوة الدراما الكورية وتأثيرها العالمي.

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