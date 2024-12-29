"لعبة الحبار - 3 Squid Game" الموسم الثاني ومواعيد عرضة

يتساءل العديد من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني، وذلك بعد ما تصدر تريند جوجل فور عرضه الحلقة الأولي عبر منصة نتفليكس، وازدادت عمليات البحث حول مواعيد عرض المسلسل، يعرضها لكم موقع الموجز.

مواعيد عرض مسلسل لعبة الحبار - Squid Game

يعرض مسلسل لعبه الحبار أسبوعيا كل خميس الساعه 7 مساءا عبر منصة نتفليكس، ويتكون المسلسل من 7 حلقات فقط، عرضت أولي حلقاته يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر.

مسلسل لعبة الحبار

كيف روج للموسم الثاني من لعبة الحبار - Squid Game ؟

تم الترويج للجزء الثاني من المسلسل من خلال دمية لشخصية يونغ المعروضه للمسلسل المذاع على شبكة "نتفليكس" في ميدان غوانغهوامون في العاصمة الكورية سيول يوم 26 ديسمبر 2024 - بلومبرغ

الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار - Squid Game

حقق مسلسل Squid Game في جزئه الأول، على أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة نتفليكس محطما كل الأرقام القياسية.

لعبة الحبار - Squid Game

يذكر أن مسلسل الحبار حصل على ثلاث جوائز جولدن جلوب بما فيها أفضل دراما تلفزيونية، وأفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى أنه ترشح للحصول على ثلاث جوائز في قوائم اختيارات النقاد.

قصة مسلسل لعبة الحبار - Squid Game

تمزج قصة مسلسل لعبة الحبار بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.



ويرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل لعبة الحبار - Squid Game ؟

كشفت منصة نتفليكس أيضا، عن موعد طرح الجزء الثالث والأخير من مسلسل لعبة الحبار بحلول عام 2025.

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