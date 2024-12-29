مسلسل القدر دراما عربية مستوحاة من التركي بإطلالة نجوم لبنان وسوري

مسلسل القدر .. ينتظر عشاق الدراما العربية بشغف موعد انطلاق مسلسل "القدر"، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما من لبنان وسوريا يتميز العمل بكونه نسخة معربة من المسلسل التركي "لعبة القدر"، ما يجعله موضع اهتمام كبير من جمهور الدراما العربية، لا سيما بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة المستوحاة من التركية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

موعد العرض وأوقات البث

سيبدأ مسلسل "القدر" عرضه على قناة MBC1 غداً الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومن المقرر أن يعرض المسلسل خمس حلقات أسبوعياً من الأحد إلى الخميس هذا وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة التي ستشهد انطلاق العرض على منصة "شاهد" اعتباراً من الغد، بعد أن تم عرضه بالفعل في عدة دول عربية باستثناءها.

يعد هذا الإطلاق حدثاً بارزاً في الساحة الدرامية العربية، حيث يترقب الجمهور العرض بشغف، مع تزايد التوقعات بأن يحقق المسلسل صدى واسعاً بفضل قصته المقتبسة وأبطال العمل المتميزين.

أبطال مسلسل القدر

يشارك في بطولة مسلسل "القدر" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، أبرزهم:رزان جمال، قصي خولي، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، رندة كعدي، وسام حنا، فيكتوريا عون.

تعد هذه الأسماء علامات بارزة في الدراما العربية، حيث قدموا أداءات لافتة وحققوا نجاحاً مميزاً في مسيرتهم الفنية رزان جمال، على سبيل المثال، اشتهرت بدورها المؤثر في أعمال مثل "ما وراء الطبيعة"، وشاركت أيضاً في المسلسل المعرب "الثمن" إلى جانب باسل خياط ونيقولا معوض، الذي كان مقتبسا من المسلسل التركي "ويبقى الحب".

المشاركة المتميزة لهؤلاء النجوم تضفي على "القدر" قوة إضافية وتجعل الجمهور متحمساً لمتابعته، نظراً لما يتمتعون به من حضور قوي وآداء مميز.

مسلسل القدر دراما عربية مستوحاة من التركية

"القدر" هو نسخة عربية من المسلسل التركي الشهير "لعبة القدر"، والذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بصدى واسع في العالم العربي، لا سيما مع الشعبية الكبيرة التي حصدتها الدراما العربية المقتبسة من التركية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بإقبال كبير من الجمهور الذي يبحث عن قصص مشوقة مستوحاة من البيئة التركية، ولكن بلمسة درامية عربية فريدة مع الحلقات الخمس التي ستعرض أسبوعياً، من المؤكد أن يكون هذا المسلسل محط اهتمام عشاق الدراما العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

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