الحرمين الشريفين.. مفاجآت لخدمة المعتمرين في المملكة خلال الفترة الراهنة

الحرمين الشريفين.. في غضون الأيام العطرة وخلال الأشهر الثلاثة التي يحب الكثيرون فيها الاتجاه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، فضلًا عن الاستعداد إلى موسم الحج في الحرمين الشريفين.

الحرمين الشريفين

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ تجري المملكة العربية السعودية في غضون هذه الأثناء واستعدادًا لاستقبال الكثيرين من شتى بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة في الحرمين الشريفين، الكثير من التجهيزات، إذ شدد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على تكثيف الجهود الإثرائية والتوجيهية في الحرمين الشريفين لخدمة الزائرين والقاصدين والمعتمرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وفي الأشهر المقبلة حتى شهر رمضان المبارك.

استعدادات الحرمين الشريفين للعمرة

وأكد "السديس"، أن خطة موسم العمرة الميدانية ترتكز على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين، مشيرًا إلى أنها تركز على توكيد مفهوم خدمة المعتمرين والعناية بهم، مشددًا على أن خدمتهم تعد شعارًا محوريًا، بجانب أنها تعد الأساس أيضًا للتعاون بين شركاء النجاح وإطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية، فضلًا عن إحداث التناغم مع الجهات الحكومية، تعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة.

الحرمين الشريفين

استمرار العمل

السديس نوه بأن العمل في رئاسة الشؤون الدينية مستمر وقائم على مدار العام بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن لحظيًا وعلى مدار الساعة، موجهًا بضرورة أن تقدم تلك الخدمات وفق أعلى معايير الجودة؛ حتى تتحقق الرسالة الوسطية التي ترسلها المملكة العربية السعودية إلى البشر في ربوع الأرض كافة.

ونوه بأن المملكة تسعى من خلال الاستعدادات التي تجريها خلال الفترة الراهنة لتقديم كل الخدمات التي تسهم في توفير سبل الراحة سواء للمعتمرين حاليًا، أو حتى في موسم الحج المقبل.

دروس ومحاضرات

ولفت رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجدين، أعدت الكثير من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك فيها أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسو المسجدين النبوي والحرام، فضلًا عن مبادرات متنوعة لخدمة المعتمرين، وزيادة ثقافتهم الدينية عن موسم العمرة.

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