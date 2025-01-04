هل يشارك محمد هنيدي في مسلسلات رمضان 2025؟.. تفاصيل

يشارك الفنان محمد هنيدي، حالياً في دراما رمضان المقبل 2025،

بمسلسل جديد بعنوان "شهادة معاملة أطفال"، وقد انتهى من تصوير أكثر من 30% من مشاهده، ويقدم خلاله شخصية كوميدية جديدة من ناحية الشكل والتفاصيل.

تفاصيل مسلسل محمد هنيدي في رمضان 2025



ويرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل محمد هنيدي في رمضان، والذي بتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في النصف الأول من رمضان، ويلعب هنيدي في مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال دور "عبدالستار"، وهو محامي شرير يتعرض لأزمة صحية تجعله يدخل في حالة غيبوبة طويلة لمدة 20 عامًا، وأثناء هذه الفترة يتعرض لحادث مأساوي خلال عام 2005، يجعله يفقد الإحساس بكل شيء حوله، وهذا يؤدي لترك أسرته له، وعندما يفيق، يكتشف واقعًا جديدًا مليئًا بالكوميديا، حيث يجد أن حياته السابقة كشخص شرير قد جعلت الجميع يرغب في الانتقام منه، ثم تبدأ أحداث المسلسل بكيفية محاولته للتكيف مع هذا العالم الجديد المليء بالصراعات والكوميديا.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل"شهادة معاملة أطفال"من تأليف الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويشهد عودة هنيدي للدراما التليفزيونية عقب غياب دام 6 سنوات من تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، ومن إخراج وائل فرج، وهو بطولة جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، وآخرون من النجوم.

مسلسل أرض النفاق

وفي سياق آخر، كشف الفنان محمد هنيدي عن مصير الموسم الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، عقب تأجيله أكثر من مرة، فكان من المتوقع بدء تصوير الجزء الثاني عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عُرض عام 2018.

وكشف محمد هنيدي خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي" أن مسلسل "أرض النفاق"، يحظى بمحبة خاصة لديه، ورد فعل الجمهور عليه كان جميلاً، مؤكدًا على أنه من الممكن عرضه في موسم رمضان أو خارج رمضان،

وأضاف أن رد فعل الجمهور على الجزء الأول كان إيجابيًا للغاية، وأكد أن معظم الشركات ترغب في أن يتم تقديم جزء جديد من المسلسل. لكنه أشار إلى أن العمل على الجزء الثاني لم يبدأ بعد بشكل نهائي، وأنه يتم التفكير في العديد من الأفكار لتقديمه بشكل مميز، سواء في رمضان أو خارجه، مضيفاً:"أرض النفاق معايا وأنا بعشقه، وجيت في وقت قلت لهم يا جماعة لو اشتغلت في الدراما انا هعمل أرض النفاق، الحمد لله حبيتها جدًا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدًا، معظم الشركات حابين ده أوي، بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي، لكن لازم نعمل أرض النفاق وهو بيكتب لأن الناس حبوها، وممكن نلاقيه في رمضان وممكن خارج الموسم، واعمله 10 حبايات بنفكر له في أكتر من فكرة وأنه يتعمل كويس ان شاء الله".

مسرحية “المجانين”

وفيما يتعلق بمشاريعه المستقبلية، تحدث هنيدي عن مسرحية "المجانين" التي من المقرر أن تُعرض في موسم الرياض بداية فبراير، وأكد أنهم انتهوا من البروفات في وقت متأخر من الليل، كما كشف عن عمل سينمائي جديد بصدد تصويره، ولكنه لم يفصح عن تفاصيله في الوقت الحالي، مضيفاً:"فيه مسرحية المجانين هتعرض في موسم الرياض إن شاء الله أول فبراير، والسينما بعمل فيلم سينما حلو بس مش هقول عليه دلوقتي، وان شاء الله هروح أعمل فيلم في بالي والفيلم كله هناك، مش عشان بالي والتصوير، لأنه قصة حقيقية عندهم هناك، وإن شاء الله رايح أعملها، واحنا شغالين على مسرحية المجانين وخلصنا بروفات الساعة 4 الفجر، وكله بيجهز، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

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