يستعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، للقيام بجولة إقليمية تشمل العديد من الدولة وذلك في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز مكانة سوريا، وبناء علاقات خارجية قوية مع العديد من الدول لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي الجولة الإقليمية التي سيقوم بها وزير الخارجية السوري بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تسعى سوريا من خلالها لتعزيز حضورها الإقليمي بعد التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد.

تفاصيل الجولة الإقليمية لـ وزير الخارجية السوري

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الجولة الإقليمية لـ وزير الخارجية السوري، وأبرز الدول التي زارها، والهدف منها.

سوريا

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري قيامه بجولة دبلوماسية مرتقبة في المنطقة تشمل زيارة كل من قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتهدف جولة وزير الخارجية السوري إلى تعزيز العلاقات الإقليمية ومناقشة القضايا المشتركة، في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتوطيد التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وزير الخارجية السوري يعلق علي جولته الإقليمية

وفي نفس الصدد، علق وزير الخارجية السوري علي الجولة الإقليمية التي سيقوم بها، عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "أمثل بلدي دولة سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف وزير الخارجية السوري: "نتطلع إلى تعزيز الاستقرار والأمن، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة من خلال هذه الزيارات".

أبرز الملفات علي طاولة وزير الخارجية السوري خلال جولته الإقليمية

وفيما يتعلق بالملفات التي ستتناولها جولة وزير الخارجية السوري، فمن المتوقع أن تتناول الجولة ملفات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية السوري لـ السعودية

وكان وزير الخارجية السوري قد قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ونقل رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

جاء ذلك ضمن سلسلة منشورات له على حسابه عبر منصة "إكس"، حيث عبّر وزير الخارجية السوري عن عميق شكره للمملكة العربية السعودية ووزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الإستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الإستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأضاف وزير الخارجية السوري: "نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية إقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الإستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وتابع وزير الخارجية السوري: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والإستقرار وتحقق الإزدهار إلى جانب الدول العربية".

مباحثات وزير الخارجية السوري ونظيره المصري

ومنذ عدة أيام، كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وزير الخارجية السوري

وكتب وزير الخارجية السوري على منصة “إكس”: “سعدت باتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله”.

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