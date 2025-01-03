السعودية تؤكد دعمها الكامل لـ سوريا في المرحلة المقبلة.. تفاصيل

إستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، أمس الخميس في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، والذي ادلي بتصريحات مهمة عن مستقبل السعودية في المنطقة خلال الفترة القادمة، والتفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي .

المملكة تجدد دعمها الكامل لسوريا

إستعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة وإستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأضافت: "ناقش الجانبان، سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق".

كما تطرقا الوزيران إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

وحضر مراسم الإستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير سعود الساطي، والسفير فيصل المجفل.



نطمح في فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية



بدورها فقد نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة “ أسعد الشيباني”، إنه يأمل أن تفتح زيارته إلى السعودية صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

بدوره فقد أعلن الشيباني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "‏وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الإستخبارات العامة أنس خطاب".

وأضاف الشيباني: "من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".

وكان في إستقبال وفد الإدارة السورية الجديدة عدد من رجال الدولة على رأسهم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي لدى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتتزامنت الزيارة مع وصول أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، يوم الأربعاء، والتي تضم مواد غذائية وإيوائية وطبية.

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