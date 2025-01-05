تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2025.. إليك الخطوات بأكثر من طريقة

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. يبحث العديد من المواطنين حاليًا عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر يناير 2025 حيث أعلنت الشركة عن بدء التسجيل اليوم، ويعتبر تسجيل القراءة أمرًا ضروريًا لضمان صحة الفواتير المستحقة ودقتها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.



تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يناير 2025

إليك بعض النصائح لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بنجاح:

1. تأكد من دقة القراءة يجب على المواطنين قراءة العداد بعناية والتأكد من صحة الأرقام.

2. التسجيل في الوقت المحدد، حيث يُفضل التسجيل بين 20 و27 من كل شهر لضمان عدم تأخير الفاتورة.

3. الاحتفاظ بالإيصال، كما يُنصح بالاحتفاظ بإيصال التسجيل حتى يتم التحقق من صحة الفاتورة لاحقًا.

قراءة عداد الغاز المنزلي



كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2025

توفر شركة بتروتريد عدة طرق للتسجيل في قراءة عداد الغاز المنزلي هذا الشهر:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

إبلاغ القراءة مباشرة للمحصل على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل فيها الخدمة.

التسجيل عبر المحافظ الإلكترونية أو من خلال تطبيق "ماي فوري" المتاح في متاجر التطبيقات.

التسجيل عبر مكاتب البريد المصري أو من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري ومصاري وأمان.

يمكن أيضًا استخدام ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

الاتصال على الرقم المختصر 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي.

الاستفادة من خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من الموبايل أو 09000727 من الهاتف الأرضي.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمواطنين زيارة مراكز عملاء بتروتريد المنتشرة في مختلف الأماكن مثل الأندية الرياضية والكومباوندات والمصالح الحكومية لتسجيل القراءة ودفع الفواتير.



خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

-ادخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز، من خلال الضغط هنا.

-اضغط على "تسجيل قراءة".

-أدخل رقم المشترك وقراءة العداد.

-اضغط على "تسجيل".

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