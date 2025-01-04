اغتـ.ـصـ.اب مريضة عقلية.. حكاية فران استغل ضعف فتاة فوصل إلى حبل المشنقة

اغتـ.ـصـ.اب مريضة عقلية .. لم تكن ذا جمال كبير، ولم تكن واعية لتقع بلباب عقله، بل هي مريضة عقلية، لا تعي من أمر نفسها شيء، وحكمته شهوته وسيره شيطانه، ذئب بشري هو، فقد إنسانيته أمام شهوته الحيوانية، ليعتدي عليها ويهتك عرضها، ليعاقبه قاضي السماء، ويذهب ليلقى عقابه عند قاضي الأرض.

حادث اغتـ.ـصـ.اب مريضة عقلية في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تفاصيل مأساوية ترويها لكم الموجز.

الإعـ.دام للمتهم بـ اغتـ.ـصاب مريضة عقلية

محكمة جنايات بنها التابعة لمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، قضت اليوم السبت، بتأييد حكم الإعـ.دام شنقًا لـ"فران"، بعد ثبوت تهمة التعدي على أنثى ومواقعتها بغير رضاها، وذلك بعدما ورد رد فضيلة مفتي الجمهورية، مبدا فيه الرأي الشرعي فيما اقترفه، برئاسة المستشار محمد عبدالواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي وعلاء الدين قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

بداية حادث اغتـ.ـصـ.اب مريضة عقلية

البداية كانت باستغلال الفران لحالة مرضية لفتاة صغيرة، فهي مريضة عقلية، وتعيش وحيدة بالمنزل، الكائن في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

أمر الإحالة لحادث اغتـ.ـصـ.اب مريضة عقلية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم المثبت ضده تهمة التعدي في القضية رقم 29880 لعام 2023 جنح الخانكة، والمُقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تعدٍ على أنثى هي المجني عليها "ن. إ. أ" بغير رضاها.

المتهم متعاطٍ للمخدرات، فهو مدمن جوهر الحشيش، تحين فرصة وجود المريضة وحدها، بدأ بأن يحوم حولها، يستغل ضعف فهمها، يجعلها تطمئن إليه، ثم غافلها واغتصبها، لم يرحمها وهي تصرخ مستنجدة بمن حولها، الطفلة ضعيفة تحاول أن تهرب من قبضته، لا تلم ما يفعل بها، وهو أشبه ما يكون بحيوان مفترس، وجد فريسته سهلة لينة.

جريمة الخانكة

اعتداء فران على مريضة عقلية

ظفر بها وحيد في المنزل، وكونها من ذوي الإعاقة العقلية على النحو المُبين بالتحقيقات، فضلًا عن أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، اعتدى عليها وواقعها بغير رضاها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم عرّض حياة المجني عليها للخطر، فضلا عن أنه عرض أمنها وأخلاقها للخطر، مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجني عليها من ذوي الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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