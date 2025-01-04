إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات عنيفة علي قطاع غـ ـزة وهذه حصيلة الشــهداء

صعد الجيش الإسرائـ ـيلي من غـ ـاراته الجوية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة حيث شن العديد من الهـ ـجمات والغـ ـارات التي أسفرت عن سقوط العديد من الإصـ ـابات والشـ ـهداء.

وينشر “الموجز” تداعيات الغـ ـارة الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة والحصيلة النهائية للإصـ ـابات والشـ ـهداء.

عدد الشـ ـهداء والجرحى في قطاع غـ ـزة الآن

ومن جانبه، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشـ ـهداء والجرحى جراء القصـ ـف الإسرائـ ـيلي المستمر لليوم الـ456 على قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت :"ارتـ ـكب الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أربع مـ ـجاز ضد العائلات في قطاع غــ ــزة، ووصل منها للمستشفيات 59 شهيداً و 273 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأصافت وزارة الصحة الفلسطينية أنه ما زال عدد من الضـ ـحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابع وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشـ ـهداء ارتفعت إلى 45717، إضافة إلى 108856 إصابة منذ اندلاع الـ ـحرب في السابع من أكتوبر 2023.

مسؤول أممي يؤكد استشهاد وإصابة 7% من سكان قطاع غـ ـزة

وفي نفس الصدد، قال مسؤول أممي في الأراضي الفلسطينية إن حوالي 7% من سكان قطاع غـ ـزة استشهدوا أو أصيبوا جراء الـ ـحرب الإسرائـ ـيلية على القطاع.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن أن نحو 7% من سكان قطاع غـ ـزة استـ ـشهدوا أو أصيبوا بـ ـجراح منذ أكتوبر 2023.

وتابع أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جـ ـراح غيرت حياتهم ستتطلب جهوداً مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

وتطرق المسؤول الأممي للحديث عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج قطاع غـ ـزة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

انخفاض عدد سكان قطاع غـ ـزة بنسبة 6% مع نهاية 2024

وكان الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء كشف في تقرير رسمي مؤخرًا، أن عدد سكان قطاع غـ ـزة انخفض بنسبة 6% مع نهاية 2024 بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت رئيسة الجهاز، علا عوض، إلى أن "الإبـ ـادة الإسرائـ ـيلية أسفرت عن مقـ ـتل أكثر من 45 ألف فلسطيني في قطاع غـ ـزة، ومغادرة نحو 100 ألف للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

قطاع غـ ـزة

يشار إلى أن من بين الشهداء في قطاع غـ ـزة أكثر من 18 ألف طفل، و11 ألف سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.

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