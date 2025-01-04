كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل المداح مع حمادة هلال ونجوم العمل

انطلق تصوير مسلسل المداح الجزء الخامس في الأيام الماضية، بطولة الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه في رمضان 2025 عبر قنوات mbc مصر ومنصة شاهد الإلكترونية، ومن المتوقع أن يحقق نجاح مثل الأجزاء السابقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز كواليس تصوير مسلسل المداح الجزء الخامس.

مسلسل المداح

أبطال الجزء الخامس من مسلسل المداح

يشارك في الجزء الخامس من مسلسل المداح، نخبة من النجوم أبرزهم: الفنانة مي كساب، غادة عادل، والفنان خالد الصاوي، وغيرهم.

مسلسل المداح

قصة المداح

تدور أحداث مسلسل المداح في إطار من الغموض والإثارة والرعب لجذب انتباه الجمهور مما يجعلهم في انتظار الحلقات، حيث يجسد حمادة هلال دور "صابر المداح"، وهو معالج روحاني يتصدى للأعمال السفلية والسحر والجن

أبطال ساهمت في نجاح المداح

يشارك في مسلسل "المداح" مجموعة كبيرة من النجوم مثل غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، وأحمد بدير.

في الموسم الماضي، شهد مسلسل المداح ظهور عدد من النجوم وضيوف الشرف مثل أحمد خالد صالح، وفتحي عبد الوهاب، ليحقق العمل صدى كبيراً إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال.

تصريحات منتج المداح وأبرز كواليسه

قال المنتج صادق الصباح، في تصريحات صحفية، أنت تم حسم أمر المداح في المستقبل، وأكد المنتط أن الجزء الخامس سيكون هو الأخير، قائلًا: المداح الموسم الخامس والأخير، على الرغم من الطلبات الكثيرة بإنتاج أجزاء إضافية.

وأضاف: "كان قراراً داخلياً بيننا وبين حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، وقررنا أن خمسة أجزاء كافية".

كواليس النجوم في مسلسل المداح

واحتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسل المداح وسط فريق العمل، حيث كانت لافتة طيبة إحضار تورتة مما أشعل العيد ميلاد أجواء الكواليس.

كما شارك الفنان محمد يونس صورة تجمعه مع حمادة هلال في كواليس تصوير الجزء الجديد من المسلسل، مما أضفى أجواء من الألفة والمرح في كواليس العمل المنتظر في رمضان المقبل.

مسلسل المداح

أخر أعمال حمادة هلال

من جهة أخرى، أصدر حمادة هلال مؤخرًا أغنية "ياريت أهالينا ماربونا"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح، حيث حققت الأغنية تفاعلاً واسعاً بين محبي هلال وتنوع الموسيقى.

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