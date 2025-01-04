وجهت شكوى لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، تفيد تأخر مراقب عن لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي وهو الأمر الذي أثار استياء أولياء أمور الطلاب.

الموجز ينقل لكم عبر التقرير التالي تفاصيل شكوى تأخر مراقب عن لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي.

لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي

وتقول الشكوى بأن ولي أمر طالب من مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، قد تقدم بشكوى تتعلق بتأخر المراقب عن لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي اليوم السبت 4 يناير 2025، وفيما يلي سنكشف لكم التفاصيل اللازمة .

شكوى ولى الأمر

وكان من المقرر بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي وامتحان المستوى الرفيع للصف الأول الثانوي في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، داخل لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي إلا أن المراقب تأخر 15 دقيقة، مما أدى إلى بدء الامتحان في الساعة التاسعة إلا ربع.

وعلى الرغم من ذلك، قام المراقب بلجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي من جمع أوراق الإجابة في الساعة العاشرة صباحًا دون تعويض الوقت الضائع للطلاب بسبب التأخير، مما أثر سلبًا على وقت الطلاب للإجابة على الأسئلة.

ولى الأمر يطالب بحق ابنه

وقد طالب ولي الأمر في شكواه بضرورة مراعاة هذه المشكلة، وضمان احترام مواعيد الامتحانات في المستقبل، بالإضافة إلى النظر في تعويض الطلاب عن الوقت الضائع بسبب التأخير، كما طالب المسئولين بأخذ شكوته بعين الاعتبار، حتى لا تتكرر في امتحانات المواد الأساسية المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025.

رد وزارة التعليم على الشكوى

ومن جهته، قال سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، "نحن أمام مرحلة دقيقة تُختبر فيها كفاءة المنظومة التعليمية بأكملها، كل إجراء نتخذه يهدف لضمان حقوق الطلاب وتحقيق العدالة في العملية التعليمية.

وأضاف: "التعليم ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو رسالة وطنية عظيمة. نحن نعمل يدًا بيد مع جميع الأطراف لتحقيق بيئة تعليمية نموذجية، تُعزز ثقة أولياء الأمور في المنظومة وتضع مستقبل الطلاب على المسار الصحيح."

موعد امتحانات الترم الاول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2025 للمرحلة الإبتدائية، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية ، والتي ستستمر حتى 16يناير 2025.

إجازة نصف العام الدراسي الأول 2025

ومن المقرر، ستبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين بعد انتهاء فترة إجازة نصف العام الدراسي.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

ووفقًا لوزارة التعليم، سينطلق الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، مما يتيح للطلاب فترة كافية للراحة والتحضير للفصل الجديد.

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